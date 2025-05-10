苗市公所表揚模範母親、慈孝家庭楷模 賴謝美櫻、劉秋英獲全縣表揚

苗栗市公所表揚模範母親，受獎的模範母親大合照。（苗栗市公所提供）

2025/05/10 13:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕為慶祝母親節，苗栗市公所今（10）日舉辦模範母親暨慈孝家庭楷模表揚大會，共有34位模範母親、18位慈孝家庭楷模接受表揚，其中維新里賴謝美櫻及文聖里推薦之劉秋英代表接受全縣表揚；苗栗縣長鍾東錦也到場恭賀，並祝大家母親節快樂，也鼓勵長輩多走出家門到社區關懷據點活動，讓生活更加豐富多元。

接受全縣表揚的賴謝美櫻女士個性樸實誠懇，辛勞地撫養3個子女成長，子女們在各自的領域中表現優秀，為社會的中堅力量。她還積極參與社區服務，擔任鄰長工作至今已超過18年，另擔任環保志工，致力於社區環境的清潔與美化，還曾擔任社區志工協助照顧長者，榮獲優良志工獎的表揚。

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劉秋英女士年輕時因丈夫常年在外工作，一肩挑起撫養4名子女、照顧公婆的重擔，她還積極參與公益慈善事業，曾擔任社區發展協會理監事、婦女會常務理事及顧問，常前往安養院探望老人，並關懷弱勢家庭。

鍾東錦指出，因為醫療進步，大家平均壽命都很長，希望各位長輩都能多走出家門，可以去參加社區關懷據點舉辦的活動，他觀察到出門活動的退休女性比男性積極，希望現場的媽媽出門時就把老公一起帶出去，不要讓他們只會坐在家裡看電視、打瞌睡、當宅男，這樣才能維持身體健康、精神愉悅，用樂觀的態度面對每一天。

苗栗市公所表示，今年受表揚的模範母親有勝利里李江月英、玉華里江林阿銀、上苗里陳姜智惠、新川里黃彭秀梅、大同里謝桂梅、青苗里饒羅富美、維新里賴謝美櫻、文山里羅清妹及黃邱碧蓮、新苗里彭湯細鳳、文聖里劉秋英及吳謝銀妹、福星里張劉富美及李淑花、清華里邱林春英、玉清里徐張福妹、綠苗里吳徐月坤、新英里蔡徐玉蘭、嘉新里張傅秋蘭、嘉盛里葉秀美、玉苗里徐秋蓉、福麗里高詹月娥及郭蔡素珠、恭敬里謝碧雲、水源里陳桂妹、建功里林桂齡及傅秋香、南勢里賴金蓮、高苗里江秋蓮、福安里蔡雅亘、北苗里韋淑貞及傅瑞珠、維祥里黃林秀蘭、中苗里邱素杏。

苗栗市文聖里劉秋英女士，代表苗栗市接受全縣模範母親表揚。（苗栗市公所提供）

苗栗市維新里模範母親賴謝美櫻（前左3），教育子女有成，還積極參與社區服務，擔任鄰長工作至今已逾18年，代表苗栗市接受全縣模範母親表揚。（苗栗縣政府提供）

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