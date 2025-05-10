竹縣關西鎮竹30線約2.5K坍方 清除後目前單線可通

新竹縣今（10）日大雨不斷，關西鎮台3線通往玉山的竹30線，約2.5公里處今早發生坡邊坍方，一度交通中斷！ （東山里長吳成崇提供）

2025/05/10 13:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣今（10）日大雨不斷，關西鎮台3線通往玉山的竹30線，約2.5公里處今早發生坡邊坍方，一度交通中斷，經鎮公所派員搶通，目前可單線通行，提醒用路人留意，注意安全！

關西鎮竹30線經竹30-1線可通往118號縣道，也可經由竹32線接120號縣道，可作為通往橫山內灣風景區的替代道路。受鋒面影響，氣象署今上午對新竹縣等17縣市發布豪雨、大雨特報，同時也陸續對新竹縣等11縣市陸續發布大雷雨即時訊息，除湖口鄉和新豐鄉等低窪地區出現積淹水情況，山區道路也傳出坍方。

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關西鎮公所表示，今天上午陸續接獲東山里長等通報，竹30線約2.5公里處今早發生坡邊坍方，大量土石崩落占據道路，造成雙線全部交通中斷，公所緊急派員搶通，目前已可單線通行，但雨勢不斷，仍提醒用路人儘可能繞道避開，安全為上！

新竹縣今（10）日大雨不斷，關西鎮台3線通往玉山的竹30線，約2.5公里處今早發生坡邊坍方，一度交通中斷！ （東山里長吳成崇提供）

關西鎮竹30線2.5公里處今早發生坡邊坍方，經鎮公所派員搶通，目前可單線通行，提醒用路人留意，注意安全！（關西鎮公所提供）

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