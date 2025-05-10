夾帶已分類回收物進嘉縣焚化廠被識破 某公所垃圾車被退運

嘉義縣某公所的垃圾車夾帶大量回收物被查獲。（嘉義縣環保局提供）

2025/05/10 13:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣環保局垃圾焚化廠日前查到一輛某公所的垃圾車，載大量分類好裝成袋的資源回收物及廚餘要進廠焚燒，因嚴重違反鹿草焚化廠廢棄物進場標準而直接退運，環保局呼籲，民眾應依規定確實分類、做好回收，以免造成後端清潔人員的困擾。

環保局環保設施管理科長蔡彥宏指出，3月起落實執行垃圾車抽驗稽查，檢查項目以生活中常見的資源回收物為主，每月至少要抽驗80輛次的垃圾車，一般容許範圍是一輛垃圾車只能收運20個保特瓶，目前除在焚化廠執行垃圾車抽驗，也將破袋檢查列入各清潔隊年度考核項目。

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環保局日前抽查某公所一輛垃圾車時，發現所載的垃圾竟有228個資源回收物及22.3公斤廚餘，已分類的回收物包括5個金屬容器、7個玻璃容器、83個塑膠容器、112個紙容器、21個鋁箔包，光寶特瓶就超過容許量3倍之多，嚴重違反鹿草焚化廠廢棄物進場標準，所以當場退運。

環保局強調，嘉義縣2024年每人每日垃圾清運量達0.88公斤，遠高於全國平均的0.62公斤，希望縣民不要心存僥倖，應確實做好金屬容器、玻璃容器、塑膠容器、紙容器、鋁箔包及廚餘等可回收物分類，且勿丟入垃圾車中，避免因垃圾分類不當被退運，徒增清潔隊員工作量，而且耗費不必要的人力、油錢成本。

嘉義縣某公所的垃圾車夾帶已分量袋裝的回收物被查獲。（嘉義縣環保局提供）

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