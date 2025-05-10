為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    夾帶已分類回收物進嘉縣焚化廠被識破 某公所垃圾車被退運

    嘉義縣某公所的垃圾車夾帶大量回收物被查獲。（嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣某公所的垃圾車夾帶大量回收物被查獲。（嘉義縣環保局提供）

    2025/05/10 13:33

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣環保局垃圾焚化廠日前查到一輛某公所的垃圾車，載大量分類好裝成袋的資源回收物及廚餘要進廠焚燒，因嚴重違反鹿草焚化廠廢棄物進場標準而直接退運，環保局呼籲，民眾應依規定確實分類、做好回收，以免造成後端清潔人員的困擾。

    環保局環保設施管理科長蔡彥宏指出，3月起落實執行垃圾車抽驗稽查，檢查項目以生活中常見的資源回收物為主，每月至少要抽驗80輛次的垃圾車，一般容許範圍是一輛垃圾車只能收運20個保特瓶，目前除在焚化廠執行垃圾車抽驗，也將破袋檢查列入各清潔隊年度考核項目。

    環保局日前抽查某公所一輛垃圾車時，發現所載的垃圾竟有228個資源回收物及22.3公斤廚餘，已分類的回收物包括5個金屬容器、7個玻璃容器、83個塑膠容器、112個紙容器、21個鋁箔包，光寶特瓶就超過容許量3倍之多，嚴重違反鹿草焚化廠廢棄物進場標準，所以當場退運。

    環保局強調，嘉義縣2024年每人每日垃圾清運量達0.88公斤，遠高於全國平均的0.62公斤，希望縣民不要心存僥倖，應確實做好金屬容器、玻璃容器、塑膠容器、紙容器、鋁箔包及廚餘等可回收物分類，且勿丟入垃圾車中，避免因垃圾分類不當被退運，徒增清潔隊員工作量，而且耗費不必要的人力、油錢成本。

    嘉義縣某公所的垃圾車夾帶已分量袋裝的回收物被查獲。（嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣某公所的垃圾車夾帶已分量袋裝的回收物被查獲。（嘉義縣環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播