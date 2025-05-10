宜蘭溫泉水權、標章申請期限 將統一為3年

宜蘭溫泉水權、標章申請期限，預計2個月後統一為3年，圖為礁溪溫泉公園泡腳池。（記者王峻祺攝）

2025/05/10 13:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣「溫泉水權」及「溫泉標章認證」須向縣政府申請，但申請期限2者不同調，縣議員林聰池建議都以3年為一週期，方便業者及公務機關管理。縣府回應，申請期限將統一為3年，預計2個月後實施，不僅便民也能提升行政效率。

林聰池說，溫泉水的水權法定年限為2至3年，宜蘭縣主管機關是水利資源處，規定年限2年，但水權與標章申請期限不同，需要定期更新，不僅導致業者要重複準備文件，也造成縣府審核流程疊床架屋。

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他說，溫泉是宜蘭天然資源與觀光招牌，縣府應朝制度簡化、跨處整合方向努力，若水權與標章都能以「3年為管理週期」來統一規範，就能同步簡政便民，公務員也能更加實質管理，而非文書往返。

依據「溫泉法」及「水利法」相關規定，引用溫泉水的水權使用許可，通常核發年限為2至3年，而「溫泉標章」則依交通部法規「溫泉標章申請使用辦法」，溫泉使用事業使用溫泉標章標識牌的有效期限為3年。

縣府回應，溫泉水權與標章與水資處、工旅處業務相關，過去確實有接獲民眾反映，稱今年才申請水權，明年又要申請標章備感困擾一事，經相關單位討論後，也認為有調整期限必要性，為了便民並提升行政效率，近期就會完成研議與調整作業，預計2個月後實施，將溫泉水權及標章申請作業期限統一為3年。

宜蘭縣溫泉發展協會理事長梁博凱說，多年來業界面臨水權與標章申請期限不一致，加上程序繁瑣，造成不小行政負擔，感謝議員協助發聲，並期待縣府加速推動整合，建立一套穩定、透明且便民的管理制度，讓宜蘭溫泉產業繼續蓬勃發展。

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