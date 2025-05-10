週末雨彈炸全台 專家曝下週好天氣「這時間」開始

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日受鋒面通過影響，上午各地就有短暫降雨或雷雨發生，明日將持續受鋒面通過及東北季風影響，各地維持陰有短暫降雨或雷雨，在深夜至白天期間降雨明顯。（資料照）

2025/05/10 14:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣多變化，今明兩天因梅雨鋒面來襲，預估全台各地都將有降雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日受鋒面通過影響，上午各地有短暫降雨或雷雨發生，明日將持續受鋒面通過及東北季風影響，各地維持陰有短暫降雨或雷雨，在深夜至白天期間降雨明顯，下週一凌晨鋒面逐漸南壓至巴士海峽，南部仍有短暫降雨或雷雨，中部由南往北地區受偏東風環境，由多雲轉多雲時晴天氣，後續至週五各地為多雲時晴或晴的天氣。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今日受鋒面通過影響，上午各地就有短暫降雨或雷雨發生，各地局部地區偶有短時較大雨勢發生，在桃園及台中就發布短時豪雨特報，3小時達100毫米，東北部至南部皆有大雨特報，預估各地日雨量在接近或局部地區達大雨等級。

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粉專指出，鋒面通過，伴隨東北季風南下增強，全台各地降溫明顯，尤其在中北部到東北部感受上濕冷，高溫約25~27度，中部以南高溫約26~29度。受東北季風影響，降溫將持續至明日夜間，中部以北低溫可在20度以下，相較於前幾日冷，外出須攜帶雨具及多做好保暖。

粉專續指，明日將持續受鋒面通過及東北季風影響，且有短波槽移入，各地維持陰有短暫降雨或雷雨，在深夜至白天期間降雨明顯，仍須注意海上對流移入，並在陸地增強、擴散的趨勢，在對流移入時須注意短時較大雨勢機會，不排除與今日有相同情況，局部達短時豪雨，各地達大雨等級。請民眾外出行車注意濕滑、積水、淹水等情況。另外近期有地震發生，山區民眾須留意土石鬆動。

粉專預估，下週一凌晨鋒面逐漸南壓至巴士海峽，南部仍有短暫降雨或雷雨，恆春半島雨估有較大雨勢發生，須防範短時較大雨勢，日雨量在接近或達大雨等級，中部由南往北地區受偏東風環境，由多雲到多雲時晴天氣，天氣較穩定，中部地區可能有零星降雨，氣溫方面全台高溫約26~28度，中部以北回溫較明顯，後續至週五各地為多雲時晴或晴的天氣，週三起午後有短暫降雨機會。

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