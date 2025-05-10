苗栗公設民營托嬰中心揭牌 今年再增3處

苗栗縣政府在苗栗市苗栗婦女福利服務中心舉辦苗栗公設民營托嬰中心揭牌儀式，盼減輕家長托育負擔，滿足地方對優質托育服務的需求。（苗栗縣政府提供）

2025/05/10 13:19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府於今（10）日在苗栗市苗栗婦女福利服務中心舉辦苗栗公設民營托嬰中心揭牌儀式，托育人數增加至22名，另可提供臨時托育服務2名；苗縣府社會處指出，縣內公設民營托嬰中心目前有6處，可服務170人，預計今年將增加苑裡鎮中山、頭份市後庄及勝麗3處，預計增加收托126名嬰幼兒，盼減輕家長托育負擔，滿足地方對優質托育服務的需求。

苗栗縣政府為提供0至3歲嬰幼兒更完善的托育資源，積極推動托育政策，並擴大臨時托育（臨托）服務。

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苗栗公設民營托嬰中心原為公共托育家園，於2019年3月立案正式營運，收托滿2個月以上至3歲前的嬰幼兒12名，因托育需求持續增加，自今年4月底起擴大為公設民營托嬰中心，托育人數增加至22名，另可提供臨時托育服務2名，希望收托名額增加，讓更多家庭受惠。

苗栗公托中心由副縣長邱俐俐、縣議會機要秘書李文星、議員孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁等人共同揭牌；現場安排有親子闖關遊戲及黏土蛋糕DIY活動，並結合市集以「女性凝聚聯誼」為起點，邀請社區媽媽及親子家庭共襄盛舉，展現女性多元的生活樣貌與潛力。

現場有15個由女性主導的特色攤位，內容涵蓋二手物品交換、烘焙美食、手作工藝、多肉植物、故事分享及手作體驗等，有些是全家總動員，提供民眾一個親子共遊，共度母親節。

活動中安排女聲市集，有全家一起出動擺攤，增加活動特色。（苗栗縣政府提供）

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