啟用僅3年多，苗栗縣滑輪溜冰場出現多處裂縫。（陳光軒提供）

2025/05/10 13:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府向中央爭取補助2000餘萬、總經費3000萬，在苗栗市貓裏喵親子公園旁設置縣內首座符合國家級正式賽事的苗栗縣滑輪溜冰場，於2022年啟用。不過，苗栗縣議員陳光軒前往視察發現，苗栗縣滑輪溜冰場場地出現多處裂縫，憂心選手滑輪嵌入而導致意外，將安排會勘改善。

苗栗縣政府教育處則表示，之前未接獲負責管理單位反映溜冰場問題，將會配合會勘，並邀請專業教練等前往以便了解相關問題。

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陳光軒指出，苗栗縣滑輪溜冰場場地賽道出現多處嚴重的裂痕、裂縫，且賽道順向、裂縫也深，擔心選手因滑輪嵌入而導致意外。

陳光軒進一步說明，他詢問國家級教練後，得知選手訓練或比賽時往前衝刺若碰到順向裂縫不慎卡住，非常容易導致受傷，而且苗栗縣滑輪溜冰場啟用至今僅3年多，理應不該出現相關狀況。

苗栗縣滑輪溜冰場為符合中華民國滑輪溜冰協會認證標準的200公尺滑輪溜冰場，設有教練指導區，且於主場地設置四座可遠端控制的智能夜間照明設備與成績顯示板，未來可辦理全國賽事，也保障選手在夜間運動之安全。

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