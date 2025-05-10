台南母親節沐足奉茶活動 上崙里長漂亮女兒受矚

仁德區上崙里長李紫瑀的漂亮女兒曾娍妡特地報名參加弘揚孝道活動，為母親擦手、洗腳、獻花，並下跪奉茶，洋溢著愛與溫馨的美麗身影，是全場矚目焦點。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/10 13:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區今天舉辦母親節慶祝活動，透過大小孩子們的貼心服侍，虔誠報恩，感謝辛苦養育，以弘揚孝道；100組家庭參加，上崙里長李紫瑀的漂亮女兒曾娍妡也響應，驚豔現身，為媽咪沐足、按摩、獻花，並下跪奉茶，愛與溫馨的美麗畫面，全場矚目。

34歲的曾娍妡，目前任職於長榮大學，得知活動首度來到仁德區舉辦，立刻報名，帶著辛苦的媽咪李紫瑀一起參加，她依序地為母親擦手、洗腳、按摩，並下跪奉茶，最後送出康乃馨，獻上祝福，在場民眾都直誇「孝順的女兒最美麗」。

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活動上午在仁德國小禮堂舉行，以「弘揚孝道三部曲」為主題，包含洗腳、奉茶、按摩，讓辛苦的母親們，享受子女承歡膝下的天倫之樂，現場也安排免費的推拿、健檢，還有指甲彩繪等服務，氣氛熱烈。

弘揚孝道三部曲活動由台南市府城防癌抗癌健康協會結合仁德公所等單位共同舉辦，以愛與溫馨，增進家庭情感連結，傳達正向能量；今年邁入第7屆，邀請新住民一起來推廣，有印尼、越南、泰國的親子專程參與。

議員郭鴻儀、蔡筱薇與仁德區長黃素美等人都出席揭幕儀式，頒發感謝狀之後，新住民的藝術文化展演隨即登場，台下的弘揚孝道三部曲活動也同步展開。

現場100組家庭中的晚輩子女們，包含幼童、中學生、年輕族群，甚至社會各界人士，大小朋友都有，無論什麼歲數，都盡心服侍，回報恩情，以行動孝順母親，表達感激之意。

現任台南市府城防癌抗癌健康協會理事長的南良集團總裁蕭登波表示，希望透過孝道活動，拉近家庭成員彼此距離，更提醒大家珍惜親情，為台灣營造和諧溫馨的氛圍。

仁德區上崙里長李紫瑀的漂亮女兒曾娍妡特地報名參加弘揚孝道活動，為母親擦手、洗腳、獻花，並下跪奉茶，洋溢著愛與溫馨的美麗身影，是全場矚目焦點。（記者吳俊鋒攝）

仁德區上崙里長李紫瑀的漂亮女兒曾娍妡特地報名參加弘揚孝道活動，為母親擦手、洗腳、獻花，並下跪奉茶，洋溢著愛與溫馨的美麗身影，是全場矚目焦點。（記者吳俊鋒攝）

仁德區上崙里長李紫瑀的漂亮女兒曾娍妡特地報名參加弘揚孝道活動，為母親擦手、洗腳、獻花，並下跪奉茶，洋溢著愛與溫馨的美麗身影，是全場矚目焦點。（記者吳俊鋒攝）

男子為行動不便的母親沐足，場面感人。（記者吳俊鋒攝）

今年也邀請新住民家庭參加，小朋友開心地為母親洗腳。（記者吳俊鋒攝）

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