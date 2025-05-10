吃瓜兼賞瓜！ 造橋南瓜季今登場連2週休迎賓

吃瓜兼賞瓜！造橋南瓜季今登場，連2週休迎賓。（記者蔡政珉攝）

2025/05/10 13:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉知名的南瓜產季到來，造橋鄉公所與造橋鄉農會攜手於牛奶故鄉苗翔牧場擴大舉辦造橋南瓜季，而在造橋龍昇村大潭附近的南瓜隧道，觀賞性南瓜同樣等待遊客前往欣賞，今天正式登場，連續2個週休假日迎賓，讓遊客可以吃瓜兼賞瓜。

造橋南瓜季已經邁入第17年，為造橋鄉內重要活動，其中造橋鄉農會今年購買多項品種南瓜苗提供農民栽培，包括大南瓜、東昇、瑞福、李白、一品、吉安、阿成、金Ｑ、牛奶南瓜等品種。

請繼續往下閱讀...

造橋鄉公所與農會今天也安排南瓜料理品嘗，除了邀請名廚蔡季芳大展身手，農會家政班媽媽也展示南瓜創意料理，誘惑遊客味蕾。

而位於造橋龍昇村大潭附近的南瓜隧道，觀賞性南瓜同樣等待遊客前往欣賞，南瓜隧道各種南瓜盛開時，可以見到不同顏色如金黃、乳白、翠綠等南瓜，還有形狀特別宛如球棒、蛇形的南瓜，讓人大開眼界，成為取景地點。

吃瓜兼賞瓜！造橋南瓜季今登場，連2週休迎賓。（記者蔡政珉攝）

吃瓜兼賞瓜！造橋南瓜季今登場，連2週休迎賓。圖為位於龍昇村大潭附近的知名南瓜隧道。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法