北市一殯600坪「第一綠地」1天租金1萬元 議員認應更具彈性

前身是台北市第一殯儀館的600坪「第一綠地」，1天使用費1萬元。（殯葬處提供）

2025/05/10 12:52

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市第一殯儀館拆除後，土地先用來做停車場及600坪的「第一綠地」使用。第一綠地1天使用費1萬元，與大安森林公園音樂台1個時段的使用費相同。台北市議員李明賢認為，該地前身是殯儀館，民眾心理上會抗拒，租金應更具彈性。殯葬處表示，第一綠地每小時每平方公尺使用費相較中山區其他場地低，營運一段時間後會來檢討。

第一綠地租用時段為每日上午8時至下午5時共9小時，使用費為1萬元。李明賢表示，雖然大安森林公園音樂台是分上午、下午、晚場收取1場4小時的使用費1萬元，使用時間比較短，但以同樣價格來說，民眾一定偏好租大安森林公園的場地，質疑第一綠地定價不合理。

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殯葬處處長張世昌說，1萬元是租一整天的價格，若以每小時每平方公尺計算，第一綠地占地1983平方公尺，單價僅約0.56元，低於榮星花園800平方公尺的0.94元及花博美術園區400平方公尺的1.75元。

殯葬處補充，第一綠地地處市中心，鄰近捷運行天宮站，交通便捷，周邊商業活動繁榮，適合市集、展覽及各類行銷推廣活動；旁邊的第一停車場自今年4月試營運，5月已正式開放停車，在這邊辦活動，不用擔心參加活動者找不到停車位的問題。

張世昌表示，目前綠地還未對外招租，相關法令、使用辦法還在作業中，僅先訂下收費標準，有關使用費訂定問題，會於營運一段時間後檢討。

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