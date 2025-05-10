鋒面來襲西部防大雷雨、冰雹 明東北風增強高溫下探至21度

氣象專家指出，目前預估今明兩天西半部都會有較大雨勢，東半部也須留意局部較大雨勢，且降雨情形將持續到週一才會陸續趨緩，南部及花東更要到週一下半天之後會趨緩或停止，預估整體降雨的時間可能會比之前預期的更長一點。（記者方賓照攝）

2025/05/10 13:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受梅雨鋒面靠近影響，今上午氣象署陸續對西半部發布豪、大雨特報及大雷雨即時訊息。氣象專家指出，目前預估今明兩天西半部都會有較大雨勢，東半部也須留意局部較大雨勢，且降雨情形將持續到週一才會陸續趨緩，南部及花東更要到週一下半天之後會趨緩或停止，預估整體降雨的時間可能會比之前預期的更長一點。

「天氣職人-吳聖宇」今上午在臉書發文指出，目前鋒面大概已經到了北台灣，再來就是緩慢由北往南通過台灣上空的過程，預估一直到明天晚間才會南下到巴士海峽，且明天還有中高層短波槽要通過，提醒西半部地區要留意對流系統發展、移入帶來的較大雨勢，可能有雷雨、強陣風甚至冰雹等現象發生。至於東半部受影響則是較小，但仍然是要留意局部較大雨勢。

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吳聖宇指出，包含北部、東北部地區的降雨明天下午到傍晚後會逐漸減緩，晚間有機會雨停。至於中部地區明晚降雨也會趨緩，但是完全雨停可能要等到週一清晨前。而在南部及花東一帶的降雨，預估將持續到週一上半天，週一下半天之後會趨緩或停止。因此整體來看，整個降雨的時間可能會比之前預期的更長一點。

吳聖宇也提到，預估今天北部、東北部高溫25至27度，中南部及花東地區高溫27至30度。至於明天在鋒面南壓後將東北風下來，溫度會明顯較涼，北部、東北部高溫只剩21至23度，中部及花東地區高溫23至25度，南部地區高溫25至27度，提醒大家要注意溫度轉涼的情況。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，最近許多人在問，除了各國模式之外，有沒有所謂的台灣模式。對此粉專小編回應，其實氣象署的定量降水預報就算是了，根據氣象署最新的雨量預報，在鋒面滯留下，預估未來兩天全台多雨，其中西半部及山區雨勢較大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然不見得是下一整天，中間也許會有空檔，但對流會如打游擊戰般冒出來，提醒大家要隨時觀察雲雨發展狀況！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出。根據氣象署最新的雨量預報，在鋒面滯留下，預估未來兩天全台多雨，其中西半部及山區雨勢較大。（圖擷自臉書）

「天氣職人-吳聖宇」指出，目前鋒面大概已經到了北台灣，預估一直到明天晚間才會南下到巴士海峽，且明天還有中高層短波槽要通過，提醒西半部地區要留意對流系統發展、移入帶來的較大雨勢，可能有雷雨、強陣風甚至冰雹等現象發生。（圖擷自臉書）

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