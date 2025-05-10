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    國三快官交流道北上出口匝道5/12至5/14施工 替代路線看過來

    國道3號快官交流道北上出口匝道，5月12日上午9時到5月14日12時進行分車道伸縮縫更換作業，建議行駛替代道路。（高公局提供）

    國道3號快官交流道北上出口匝道，5月12日上午9時到5月14日12時進行分車道伸縮縫更換作業，建議行駛替代道路。（高公局提供）

    2025/05/10 13:26

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道國道3號快官交流道車流量大，高速公路局中區養護工程分局將於5月12日上午9時到5月14日12時進行伸縮縫更換，將採取分車道封閉方式作業，提醒用路人可以在用路尖峰時段行駛替代路線，避開壅塞路段。

    高公局中區養護工程分局表示，5月12日9時到14日12時，將封閉國道3號快官交流道北上出口匝道（往台74線）的內側車道施工;5月14日12時至5月16日12時則是同路段的外側車道施工，如提早完工就會提前通車。

    高公局建議，施工期間用路人可以行駛替代路線，如果是利用快官交流道北上出口匝道往台74線北上入口匝道，也就是往台中方向，可依照下列路線行駛：烏日交流道北上出口駛離→左轉（往霧峰方向）進入環中路八段→溪尾大橋（環中路九段）→向右轉進入彰南路五段→彰興路二段→向左轉進入台74甲快速道路接續往北行駛。

    用路人利用快官交流道南下出口匝道往台74線南下入口匝道，也就是往彰化方向，建議可依照下列路線行駛：烏日交流道北上出口駛離→左轉（往霧峰方向）進入環中路八段→溪尾大橋（環中路九段）→向右轉進入彰南路五段→彰興路二段→向左轉進入台74甲快速道路→於快官交流道往（和美）方向前進→上交流道前右轉銜接台74甲快速道路接續往南行駛。

    國道3號快官交流道北上出口匝道，5月12日上午9時到5月14日12時進行分車道伸縮縫更換作業，建議行駛替代道路。（高公局提供）

    國道3號快官交流道北上出口匝道，5月12日上午9時到5月14日12時進行分車道伸縮縫更換作業，建議行駛替代道路。（高公局提供）

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