罕見稀客「東方鵟」疑捕鼠時「車禍」骨折 救治後野放新北三芝

台灣猛禽研究會與屏東科技大學鳥類生態研究室教授孫元勳合作，為一度落難的東方鵟安裝發報器，以便了解牠們的生態行為。（照片由台灣猛禽研究會提供）

2025/05/10 12:44

〔記者黃子暘／新北報導〕每年5月第二個星期六為「世界候鳥日」，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，統計去年動保處受理97件季節性遷移候鳥通報案，其中包含保育類如八色鳥、日本松雀鷹、紅隼等珍貴候鳥；去年底，三芝區有有一隻不常見的候鳥「東方鵟」疑似在捕捉老鼠時不慎遭到車輛撞擊，導致骨折、骨裂，經熱心民眾通報送交台灣猛禽研究會後已經恢復健康，並在今年1月野放回歸自然。

獸醫師王齡敏表示，東方鵟在離島金門較為常見，本島則屬罕見，經獸醫師診治，這隻落難稀客是一隻雄性成鳥，有消瘦、脫水症狀，並有左眼及右耳輕微創傷，右橈骨末端4分之1處更有封閉性骨折與尺骨骨裂，經治療後骨骼與健康狀況逐漸恢復，治療約一個月後已能重新展翅飛翔；為進一步了解東方鵟的生態行為，猛禽會與屏科大鳥類生態研究室教授孫元勳合作，於野放前加裝衛星發報器，這隻東方鵟已在今年1月初於三芝順利野放。

請繼續往下閱讀...

動保處介紹，東方鵟為農業部公告的二級珍貴稀有保育類野生動物，屬不普遍的過境鳥與冬候鳥，在北台灣常見於如觀音山、北海岸與東北角地區；牠們偏好棲息在開闊地形，以小型哺乳動物（如鼠類、尖鼠、野兔）為主食，也會獵食鳥類、蛙類、蜥蜴及昆蟲等，東方鵟也擅長在空曠地盤旋巡弋，具短暫懸停的能力，能精準俯衝獵捕。

動保處表示，市府致力野生動物救援與照護工作，設有「野生動物房」暫時安置收容傷病野生動物，在石碇小格頭設有「野鳥中途之家」，提供有野化需求的野生動物漸進式野放訓練，若民眾遇見野生動物，應秉持「不干擾、不餵食、不接觸」原則，在野外遇到保育類猛禽，無論傷病或死亡，都可立即撥打動保專線02-2959-6353或1959請求協助，切勿自行攜回或私自處理，以免造成二次傷害。

東方鵟疑似在捕捉老鼠時不慎遭到車輛撞擊，導致骨折、骨裂。（新北市動保處提供）

東方鵟已在今年1月初於三芝順利野放。（新北市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法