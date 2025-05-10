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    賞賽抽獎拿好禮！新北議長盃龍舟賽5/31登場 108隊微風運河競技

    新北市長侯友宜（前右）與市議會議長蔣根煌（前左）共同主持「祭江點睛」儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前右）與市議會議長蔣根煌（前左）共同主持「祭江點睛」儀式。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/10 12:45

    〔記者羅國嘉／新北報導〕迎接端午佳節，新北市議會與體育總會將於5月31日與6月1日，在蘆洲微風運河舉辦「新北市議長盃第15屆龍舟錦標賽」。市長侯友宜今（10）日出席記者會，與市議會議長蔣根煌共同主持「祭江點睛」儀式，為賽事揭開序幕。當天現場也將規劃古裝拍照區、親子彩繪龍舟，及學生社團演出、趣味挑戰等，還會贈送免費彩蛋燈、粽子香囊，也可參加抽獎拿好禮。

    市府體育局表示，今年共有108隊、逾2300人參賽，包含大龍男子組、8隊女子組、52隊混合組及19隊小龍男子組、11隊小龍女子組，參賽者橫跨27國，外籍選手達105人。其中大龍男子組歷年的傳統強隊如「世界龍舟聯盟」、「台北霞海城隍廟」、「新北市政府消防局」將展開激戰；而特色隊伍如「台電搶修隊」與「龍的船人」也將展現團結與文化融合精神。

    除觀賞龍舟賽事，活動現場更規劃「品味五月五，彩蛋樂無限」系列主題活動，包含免費贈送特製彩蛋燈、粽子香囊等，及還可參加抽獎活動，最大獎8800元全家禮券跟近千項豐富贈品，另也規劃古裝拍照區、親子彩繪龍舟、學生社團演出、喝汽水大賽、立蛋趣味挑戰等，邀請民眾參與，共度端午佳節。更多活動詳情請參見新北市龍舟賽官方網站（https://www.ntpc-dragonboat.com.tw/）。

    新北市長侯友宜（前右）與市議會議長蔣根煌（前左）共同主持「祭江點睛」儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前右）與市議會議長蔣根煌（前左）共同主持「祭江點睛」儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前右）與市議會議長蔣根煌（前左）共同主持「祭江點睛」儀式。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前右）與市議會議長蔣根煌（前左）共同主持「祭江點睛」儀式。（記者羅國嘉攝）

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