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    澎湖模範母親表揚大會 警察模範母親也入列

    今年澎湖縣模範母親，21名接受表揚。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖縣模範母親，21名接受表揚。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/10 12:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（10）日在福朋喜來登酒店舉辦「澎湖模範母親表揚大會」，特別表揚21位模範母親，感謝她們長年在家庭、社會及職場上扮演重要角色，展現女性堅韌與愛心的典範，府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁，以澎湖縣父母官身份出席。

    此次獲選的21位模範母親代表，分別是馬公市林陳春蔭、趙秋淑、翁冬粉、許春香、劉陳蕋、吳呂匏、葉洪針；湖西鄉謝麗霞、高郭麗美、蕭盧罔抱；白沙鄉郭吳春滿、黃魏碧環、鄭謝玉枝；西嶼鄉葉美蘭、顏秀蓮、劉娶；望安鄉陳許石枝、葉陳金珠；七美鄉陳許金環、許曾素貴；警察模範母親歐百合。

    其中受表揚模範母親最年長的是馬公市92歲的林陳春蔭，年紀最輕的是湖西鄉64歲的謝麗霞。歐百合女士係經內政部警政署遴選出之局級模範母親，其子洪乾都目前擔任馬公警分局龍門派出所長職務，孫子洪毓陽於文澳派出所服務；另孫女洪宸怡、竹嫻分別任職於其他警察單位，孫子女都以父親為表率，接踵踏入警職生涯，積極為民服務，維護地方治安。

    今年模範母親表揚活動，前馬公市長葉竹林母親葉洪針也入列，出現難得的昔日縣長及下屆百里侯潛在對手，陳光復與葉竹林難得同框的畫面。同時議員許國政、蘇陳綉色、馬公市長黃健忠、白沙鄉長宋萬富、西嶼鄉長李添進、七美鄉長呂啟俊、社會處長周柏雅、環保局長蔡淇賢、警察局長林溫柔等人都到場祝賀。

    澎湖縣模範母親表揚，出現難得一見本屆及下屆百里侯潛在對手同框畫面。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣模範母親表揚，出現難得一見本屆及下屆百里侯潛在對手同框畫面。（記者劉禹慶攝）

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