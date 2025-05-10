「三麥」徵爸媽！ 金色三麥CEO霸氣喊：當你娘家狗糧無限供應

有網友在社群平台PO出流浪犬送養文，因為牠被裝在金色三麥的袋子，所以被取名為「三麥」。（圖擷取自 IG）

2025/05/10 14:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕可愛的動物人人都愛看，牠們的一舉一動讓人看了感到非常療癒，有網友在社群平台PO出流浪犬送養文，因為牠被裝在金色三麥的袋子，所以被取名為「三麥」，沒想到貼文被金色三麥的執行長葉冠廷看到，便決定霸氣出手，聲稱金色三麥是牠最強的娘家，並決定贊助該隻狗無限狗糧，貼文一出引發網友熱議。

原PO在個人IG發文表示，三麥（暫名）被裝在金色三麥的袋子帶回來，女生大概2個月大，在公司門口撈到的小屁狗，非常乖，洗澡吹毛剪指甲都不掙扎，是隻天使小狗，胸背也用的非常上手，只是需要一點時間習慣被牽著走路，個性是隻超級小黏狗，不管怎樣把她翻來翻去都逆來順受，走到哪跟到哪，還會遠遠的朝你飛奔過來，讓你可以享受到最高規格的迎接，米克斯絕對會是你最忠心的狗狗。

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葉冠廷看到該篇貼文後，也在自己的社群平台Threads發出原PO貼文的截圖，並在貼文中表示「從今以後，我就是你最強的娘家，狗糧無限量供應。」

網友們看到貼文後紛紛留言「三麥發達了，這娘家不得了」、「只好多點兩份拼盤跟啤酒謝謝三麥娘家了」、「非常好聽的名字，謝謝你照顧這隻狗勾」、「三麥要幸福哦～爸爸媽媽快來啊」。

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