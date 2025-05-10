新北板橋浮洲推公辦都更 黃淑君籲勿忽略其他區域需求

新北市板橋浮洲地區建物老舊，市府劃設2處策略更新地區作為公辦都更推動示範，拚都更加速。圖為浮洲地區現況。（新北市城鄉局提供）

2025/05/10 12:23

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋浮洲地區建物老舊，市府劃設2處策略更新地區作為公辦都更推動示範，拚都更加速。新北市議員黃淑君表示，其他地區民眾也發起自助更新會議，盼凝聚共識加入策略性更新地區，如「天福社區」正在收集意願書，希望市府積極協助。

城鄉發展局都市更新處更新推廣科長施雅玲回應，議員協助社區意願調查，待收集至一定程度將交由新北市住宅及都市更新中心評估，市府同步推辦策略更新單元，雙軌並行，與各界一起合作維護居住安全。

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市府「浮洲都市計畫通盤檢討案」主要計畫在2021年送內政部都市計畫委員會審議，依部都委會專案小組意見於2022年辦理再公展，經2023年7月21日市都委會審議通過，再送部都委會審議；城鄉局盼於今年中審議完畢，為加速都更，市府也在浮洲火車站南側街廓（龍興街99巷、龍興街、龍興街103巷及龍興街95巷範圍），於2023年12月31日透過都市計畫變更劃設策略性更新地區，希望公私協力加速更新，作為引導示範提高周邊民眾更新意願。

黃淑君呼籲市府勿忽略其他區域需求，她說，市府在去年4月由住都中心主導推動「浮洲街廓8公辦都更案」，周遭社區被排除後積極陳情，希望參與都更，她接獲陳情後在今年1月舉行浮洲火車站南側天福社區整合說明會，短時間內民眾提交社區占比6成5的更新意願意向書。

黃淑君表示，更新區域劃設與公辦都更是市府協助民眾辦理更新的方法之一，市府應主動提供行政程序改正，讓更多市民可循程序完成自主更新，以天福社區為例，社區團結自助於短時間內回收上百份問卷，意願調查進度比公辦都更更快，市府應建立自辦都更推動程序，「自辦為主，公辦為輔」，並在自辦程序中協助市民了解自身權益問題，媒合潛在廠商，加速都市計畫檢討；天福社區預計持續收意向書至5月底，若是達到8成更新意願，將向城鄉局提案，盼市府能夠積極協助劃設策略性更新地區。

施雅玲指出，市府在浮洲車站周邊尋求發展區位最好的地區劃設策略更新地區，盼以公辦都更、給予提高容積獎勵等方式引領民辦；黃淑君在原劃定範圍意願徵詢的社區說明會上提出新範圍（即天福社區）討論，不過當時提交住戶意願約佔整體6成，盼推動公辦都更社區意願要再高一些，黃淑君後續協助社區做意願調查、辦理說明會，收集的意願將交由住都中心評估，合作「雙軌併進」，住都中心4月底也曾為天福社區舉行相關說明會。

城鄉局回應，目前街廓8（1.32公頃）整合意願比率近7成，並持續辦理小型地區說明會，期望儘量提高住戶參與意願，有利後續2026年第2季順利招商。

黃淑君說，市府在去年4月由住都中心主導推動「浮洲街廓8公辦都更案」，周遭社區被排除後積極陳情，希望參與都更，她接獲陳情後在今年1月舉行浮洲火車站南側天福社區整合說明會。（黃淑君提供）

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