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    大爆發！彰化驚見成千上百隻毛毛蟲 俗稱「板條」原因曝光

    彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，民宅空地的樹木都可看到，原來是青黃枯葉蛾的蟲。 （民眾提供）

    彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，民宅空地的樹木都可看到，原來是青黃枯葉蛾的蟲。 （民眾提供）

    2025/05/10 12:11

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，從民宅空地的樹木、雜草與地面，都可以看到好大隻的毛毛蟲在爬，讓民眾好害怕。彰化市退休生物教師李志穎表示，這是青黃枯葉蛾幼蟲，因為雜食性，繁殖力超快，看起來很大一隻，所以俗稱為「板條」。

    福興鄉代表施有信表示，最近福南村民跟他反映，住家附近的空地，從樹上、地板到雜草全部都是毛毛蟲，毛毛蟲還會爬進農田，因為很大一隻，看起來都很嚇人，才會被許多人稱為「板條」。

    李志穎說，這是青黃枯葉蛾的幼蟲，青黃枯葉蛾為枯葉蛾科，因為是雜食性，很容易繁殖，只要一看到就是成千上百的一大群，當數量多的時候，就會吸引天敵來覓食，像是鳥或是寄生蜂，也會很迅速被全數殲滅。

    李志穎強調，青黃枯葉蛾因雜食天性，生存力強，在校園或是公園都很常見，數量太多就像是蝗蟲過境，就會把樹葉吃光光，但一旦被天敵吃光光，就會消失幾年，等到再次來產卵，才會再出現一大群。

    不過，李志穎提醒，青黃枯葉蛾是農業害蟲，會對農作物造成損失，農民要多加注意。尤其隨著環境演化，連有毒的園藝植物也能吃，所幸，天敵也很多，數量一多就會被天敵殲滅殆盡。

    彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，退休生物教師李志穎表示，這是青黃枯葉蛾幼蟲，俗稱為「板條」。 （民眾提供）

    彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，退休生物教師李志穎表示，這是青黃枯葉蛾幼蟲，俗稱為「板條」。 （民眾提供）

    彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，退休生物教師李志穎表示，這是青黃枯葉蛾幼蟲，俗稱為「板條」。 （民眾提供）

    彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，退休生物教師李志穎表示，這是青黃枯葉蛾幼蟲，俗稱為「板條」。 （民眾提供）

    彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，民宅空地的樹木都可看到，原來是青黃枯葉蛾的蟲。 （民眾提供）

    彰化縣福興鄉出現成千上百隻的毛毛蟲，民宅空地的樹木都可看到，原來是青黃枯葉蛾的蟲。 （民眾提供）

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