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    肺癌權威陳晉興願自費赴WHA 陳建仁嘆：台灣幫世界的力道變小了

    今年行動團人數大幅縮水，因國外旅費預算遭立法院刪減，約有10位專家學者無法成行，對此前副總統陳建仁今直嘆，讓台灣幫助世界各國的力道相對減少。（記者邱芷柔攝）

    今年行動團人數大幅縮水，因國外旅費預算遭立法院刪減，約有10位專家學者無法成行，對此前副總統陳建仁今直嘆，讓台灣幫助世界各國的力道相對減少。（記者邱芷柔攝）

    2025/05/10 11:55

    〔記者邱芷柔／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於本月19日登場，儘管台灣至今尚未收到邀請函，衛福部仍將依原規畫於5月16日晚間啟程，不過今年行動團人數大幅縮水，因國外旅費預算遭立法院刪減，約有10位專家學者無法成行。對此，中研院院士、前副總統陳建仁今（10日）直嘆可惜，認為台灣幫助世界各國的力道因此相對減少。

    陳建仁表示，台灣在全球公共衛生上確實有很好的表現，而且「台灣可以幫忙，也正在幫忙」。他強調，希望未來有更多專家能親自參與，讓國際見證台灣的貢獻，「我相信這也是台灣慈悲善良的心，願意幫助全世界的一個典範。」

    日前立委陳菁徽指出，台灣有許多具國際影響力的醫學專家，並點名救治1.8萬名肺癌病人、改寫台灣肺腺癌治療指引的台大醫院外科部主任陳晉興，認為他應該加入WHA行動團，強化與國際的交流。

    對於被點名出席WHA的陳晉興，今在新書《精準營養與肺癌治療》發表會前受訪表示，能獲得立委提拔與肯定，「非常榮幸」。他說，「如果國家需要，我們當然是非常的樂意，部長有徵召，我一定全力配合。」至於是否願意自費前往？他也坦言「自費當然是沒有問題，部長一直都很照顧提拔我，只要部長有徵召，我一定全力配合。」

    陳晉興也呼籲肺癌篩檢的重要性，他指出，台灣已推動肺癌篩檢政策，希望符合條件的，都應該接受篩檢，他提醒民眾，即使沒有危險因子，也應關注肺部健康，可以考慮做LDCT（低劑量電腦斷層），畢竟肺癌如果早期發現，就能早期根治。

    事實上陳建仁就是LDCT受益者，他曾透過篩檢發現肺部兩處結節，其中一處出現變化，最終由陳晉興進行微創手術順利治療，陳建仁今也親自出席陳晉興的新書發表會表達支持。

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