台南白河大仙寺住持傳證法師圓寂 獲頒總統褒揚令、台南卓越市民

台南白河關子嶺大仙寺第11任住持傳證法師圓寂。（資料照）

2025/05/10 12:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南白河關子嶺大仙寺第11任住持傳證老和尚圓寂讚頌大典，今天（10日）上午在大仙寺莊嚴舉行，儀式肅穆隆重，眾弟子與各界信眾齊聚一堂追思緬懷。

總統府國策顧問康銀壽代表總統賴清德頒贈褒揚令，台南市長黃偉哲親頒「卓越市民表揚狀」，感念傳證法師對宗教文化與地方社會的深遠影響。

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黃偉哲表示，傳證法師以堅定信念與柔和心志，將佛法落實於生活，長年推動公益與地方文化，深受佛教徒、市民敬仰。為表彰其卓越貢獻，南市府特別頒贈「卓越市民表揚狀」，並代表市民向老和尚致上最深的敬意與感謝。

大仙寺表示，傳證法師在4月25日逝世，享耆壽83歲，僧戒臘46夏。在擔任大仙寺住持後展開重建工程，調整及強化寺院組織，並興辦慈善福利事業嘉惠眾生，其畢生致力於弘揚佛法、振興宗教文化、弘法利生，深受社會各界景仰尊崇。

今天讚頌大典除誦經祈福、讚頌追思外，眾弟子並獻上懷念詞，感念師恩，場面肅穆感人。包括立委賴惠員、台南市民政局長姜淋煌等人皆到場致意。

台南白河關子嶺大仙寺。（記者楊金城攝）

台南白河關子嶺大仙寺第11任住持傳證老和尚圓寂，今天舉行讚頌大典。（市府提供）

台南白河大仙寺住持傳證法師圓寂，獲頒總統褒揚令、台南市卓越市民、中國佛教會褒揚狀。（市府提供）

台南白河大仙寺住持傳證法師圓寂，台南市長黃偉哲（前右）頒發台南市卓越市民由傳證法師的弟子代表接受。（市府提供）

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