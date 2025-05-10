公幼2歲班搶手 宜縣新增收托64人

公幼2歲幼幼班相當搶手，宜蘭今年新增收托64人，其中公正國小附設幼兒園開設2班可招收32人。（記者王峻祺攝）

2025/05/10 11:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣公立附設幼兒園、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心聯合招生缺額出爐，全縣開缺1千多人，由於2歲幼幼班相當搶手，縣府去年增加5班因應後，今年再新增4校合計收托64人，12日起開放網路及現場報名，17日滿額線上直播抽籤。

宜蘭縣幼兒園線上招生網公告招生缺額，今年在學校附設幼兒園的混齡班部分，以招收滿4歲至入國小前幼兒為主，倘有缺額得再招收滿3歲幼兒；非營利幼兒園的混齡班，則以招收滿3歲至入國小前幼兒。另外還開設讓家長搶破頭的2歲幼幼專班。

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宜蘭縣府表示，每年幼兒園招生多以2歲專班最搶手，去年新增5個專班因應，今年則再增加收托64人，期望符合家長需求，新增或轉型專班園所包括三民國小、礁溪國小、公正國小及士敏國小附設幼兒園。

宜縣府指出，礁溪附幼新增1班共16人，公正附幼則是將原有班級轉型為幼幼班2班，可招收32人；另外三民附幼及士敏附幼各招收8人，依師生比規定配置1名教保服務人員，雖為半班一師，但園所原本就有多配1名師資，可機動性入班協助。

宜縣府提醒，登記資格包括優先及一般資格，符合身分別優先資格者，可申請優先入園登記，今年採網路及現場報名，家長僅能擇一，12日上午9點至14日下午2點開放線上報名，13日上午9點至下午3點、14日上午9點至下午2點開放現場報名；滿額線上直播抽籤時間為17日上午10點。

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