台中8旬美髮師還在開店 扶養罹癌婆婆獲選模範母親

家庭美髮院老闆柯林足（中）獲選模範母親代表，笑稱自己應該是年紀最大的美髮師。（記者黃旭磊攝）

2025/05/10 12:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市龍井區家庭美髮院老闆柯林足（80多歲）獲選模範母親代表，她自幼失學，婚後養育3女、2男長大，因婆婆罹癌需要龐大醫藥費，收入微薄也沒有祖產，柯林足撐起家計，次子柯志民現擔任台灣高等法院台中分院法官，孫女在美國加州擔任獸醫師，柯林足笑稱自己應該是中台灣年紀最大的執業美髮師。

柯林足持續開店服務鄉親，她與兒孫接受龍井區長戴燕如頒贈「114年模範母親代表」獎牌後，一家人開心合影留念，先生在世時曾擔任計程車司機，收入微薄，柯林足經營家庭美髮院幫助夫家挺過貧困生活，而為了拚兒女學費，捨不得雇用學徒幫忙，常忙到深夜沒吃飯，柯林足年逾80依然樂觀開朗，笑稱美髮院還開著，如果沒有估計錯誤，自己應該是年紀最大的執業美髮師。

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大肚區陳楊秀美獲頒模範母親表揚，區長楊明坤說，陳楊秀美女士婚後育有6女1養子，丈夫於2011年過世前，曾中風臥床10多年都由秀美女士照顧，當時不僅照顧先生、兒女還在讀書需擔起家庭經濟，雖蠟燭好幾頭燒仍刻苦耐勞，毫無怨言扛起家計。

南屯區大同里長游月珠獲頒模範母親表揚，區長林秋萬表示，游月珠育有7個子女，含辛茹苦地養育成才，在各領域表現出色，除了讓家庭和樂融融常傳出歡笑聲，游月珠也連任6屆里長，經營里政20多年，將鄰里事務處理得井井有條。

大肚區長楊明坤（前排左1）表揚18名模範母親。（公所提供）

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