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    笑翻！高架橋下垃圾髒亂成謎 竟是「汪星人」搞鬼畫面曝

    監視器拍下汪星人夜晚出沒，咬住整袋垃圾飛奔到高架橋下的空地。（環保局提供）

    監視器拍下汪星人夜晚出沒，咬住整袋垃圾飛奔到高架橋下的空地。（環保局提供）

    2025/05/10 11:34

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕近日台中市大雅區港尾路高架橋下頻繁出現破損垃圾包，造成環境髒亂，民眾紛紛向當地清潔隊反映，懷疑有人蓄意亂丟，台中市環保局大雅區清潔隊接獲通報後派員前往了解，結果令人跌破眼鏡，造成髒亂的「元兇」不是人，竟是一隻四肢靈活的小狗。

    為釐清垃圾來源，大雅區清潔隊特地設置監視器追查。監視影像顯示，一隻小狗行動迅速，專挑放在住家門前待收的垃圾袋下手，夜晚出沒，目標明確，只見牠一口咬住整袋垃圾，隨後飛奔至高架橋下的空地；垃圾包遭撕裂後內容物散落一地，讓路過民眾誤以為是人為亂丟，引發不少誤會。

    大雅區清潔隊黃隊長表示，當同仁回報垃圾是被小狗搬來時，起初他以為是開玩笑，直到親眼目睹監視器畫面才相信，為妥善處理這起「狗狗亂丟事件」，清潔隊向台中市動物保護防疫處申請設置誘捕籠，工作人員剛準備放下補籠時，小狗竟悠哉在四周閒晃，彷彿在巡視地盤，誘捕籠才剛設置完畢，便自行鑽進去，過程毫無掙扎，彷彿心甘情願「投案」，在場人員也忍不住笑稱，「這麼配合，是來自首的嗎？」

    環保局也說，目前該犬已由動保處帶回安置，目前正在檢查是否植有晶片，以確認是否為走失犬隻；若為流浪犬，將依相關規定進行後續健康檢查、絕育及認養等程序。

    環保局長陳宏益提醒，看管好自家寵物善盡管理責任，避免外出亂跑影響市容，並確實做好資源回收分類，生熟廚餘分開處理，落實垃圾不落地，應於垃收運時間再將垃圾排出，切勿將待丟垃圾包放置於騎樓或屋外等空間，共同維護乾淨舒適的生活空間。

    小狗咬住整袋垃圾到高架橋空地撕裂，垃圾散落一地，清潔隊獲報收拾。（環保局提供）

    小狗咬住整袋垃圾到高架橋空地撕裂，垃圾散落一地，清潔隊獲報收拾。（環保局提供）

    小狗自己走到誘捕籠投案。（環保局提供）

    小狗自己走到誘捕籠投案。（環保局提供）

    小狗自己走到誘捕籠投案。（環保局提供）

    小狗自己走到誘捕籠投案。（環保局提供）

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