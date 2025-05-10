竹縣大雨 湖口達生路、大同地下道及新豐坑子口積水約30公分暫封閉

新竹縣湖口鄉新興路往新竹產業園區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。（新竹縣消防局提供）

2025/05/10 11:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕受鋒面影響，新竹縣今（10）日上午下起滂沱大雨，縣府消防局陸續接獲通報低窪地區有積淹水情形，湖口鄉達生路、往新竹產業園區的大同地下道，以及新豐鄉鳳坑村坑子口598-6號路段等，都有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒，請用路人注意安全。

受鋒面影響，氣象署今上午對新竹縣等17縣市發布豪雨、大雨特報，同時也陸續對新竹縣等11縣市陸續發布大雷雨即時訊息。

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新竹縣消防局表示，今天上午約9點27分，新豐鄉鳳坑村坑子口598-6號路段積水高度約半個輪胎高，已設立交通錐警戒；9點33分湖口鄉達生路湖口分隊旁路段，積水約30公分，已拉起封鎖線警戒；9點45分湖口鄉新興路往新竹產業園區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。

消防局表示，中央氣象署發布豪雨特報，目前災情查報有以上3處積水情形，現場消防人員已拉封鎖線示警，並通報鄉公所及警察局處理。

新竹縣湖口鄉新興路往新竹產業園區大同地下道有積水約30公分情形，已拉起封鎖線警戒。 （新竹縣消防局提供）

新竹縣湖口鄉達生路湖口分隊旁路段，積水約30公分，已拉起封鎖線警戒。（新竹縣消防局提供）

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