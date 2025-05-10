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    福智國小學生為母親洗腳按摩 媽媽感動落淚

    福智國小舉辦母親節念恩活動，安排學生為母親洗腳報恩。（福智國小提供）

    福智國小舉辦母親節念恩活動，安排學生為母親洗腳報恩。（福智國小提供）

    2025/05/10 11:13

    〔記者林曉雲／台北報導〕明天是母親節，福智國小近日規劃溫馨母親節念恩活動，學生事前學習製作艾草香皂、書寫感恩卡片，並練習洗腳、奉茶及按摩等，透過暖心行動，讓學生們學以致用，孩子們親手為母親洗腳和按摩，並獻上自製禮物，讓許多家長感動落淚。

    福智文教基金會分享，福智國小校長林義勝在照顧病重父親10個月過程中，從父親臥床虛弱到能自己行走的轉變，實踐「念恩」與「報恩」的心路歷程，林義勝也勉勵家長與孩子多交流彼此的成長故事，引導孩子從日常體會父母的辛勞與恩情，為活動做了最好的前行。

    一位家長眼眶泛紅表示，孩子輕輕搓洗著她的腳，感受到孩子真心的付出，這份溫暖難以言喻；有位媽媽也表示，孩子在洗腳前，將水面細碎的落葉拾起，呵護著這一盆水，彷佛要將最好的珍寶獻給媽媽。按摩肩頸、脫襪、脫鞋、搓揉每一腳趾的細心，她一直掉淚，感恩學校教導孩子念恩報恩，給予孩子累積福田的機會，更拉近親子的心；一位媽媽則表示，學校教育把孩子的善良引發出來，內心跟眼神變得柔和許多。

    多元親子闖關遊戲包括：打電話向祖父母表達愛意、親手準備禮物等，也有活動要學生背著1.5至2.5公斤重的書包，體驗媽媽懷孕的辛苦，學生說，打掃時無法彎腰，因為書包會滑下去；肩膀很痛、腰酸、很熱；上廁所時有點困難，體會到媽媽因為懷孕要忍受腰酸背痛10個月，而表達想要對爸爸媽媽更好。

    福智文教基金會表示，教育不僅是知識的灌輸，更是心靈的啟發，透過日常品德的養成教育，涵養未來世代的幸福價值觀，從一張感恩卡、一盆洗腳水，到孩子稚嫩的雙手輕輕按摩父母，這些都是教育最深遠的影響與珍貴的文化資產，讓孩子懂得珍惜，學會感恩，並在未來以善念善行回饋社會。

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