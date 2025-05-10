信徒爭相扛轎推擠 粉紅超跑轎桿突斷裂

鑾轎行經西濱大甲溪橋，信眾發生爭相扛轎推擠情況。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

2025/05/10 11:13

〔記者張軒哲／台中報導〕白沙屯媽祖鑾轎轎班會開放隨行信眾扛轎，常吸引壯丁爭相扛轎，昨日傍晚鑾轎行經台中市大安區西濱大甲溪橋機慢車道時，轎班開放隨行信眾扛轎，突然發生一名穿灰衣男子疑欲扛轎致推擠轎班人員，後由另一名身穿白衣男子接續扛轎，不料突然發生發生神轎前方轎桿斷裂情事，經現場人員即時穩住神轎，並替換轎桿，未造成人員傷亡或轎體損毀，結束一場虛驚。

大甲警方今日指出，昨日傍晚6點多鑾轎行經西濱大甲溪橋，當時前後4名轎班扛轎人員均開放附近隨行信眾扛轎，發生民眾疑欲扛轎致推擠轎班人員，經轎班人員勸阻協調後讓該名男子扛轎，未衍生事故。係廟方循例於橋上開放民眾扛轎，並由廟方人員負責編排及指派扛轎順序，民眾有意扛轎者眾多，易因急切扛轎而產生推擠等情，但轎班人員都一一排除。

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另轎桿斷裂部分經廟方澄清，係經常使用、陽光曝曬所導致，係正常情形，廟方表示，銅鑼亦常常因敲擊導致毀損，都是正常現象，尚未發現具體蓄意毀壞之情。

大甲分局長謝建國呼籲民眾，參與宗教活動應保持虔誠理性、聽從廟方人員指示，勿因個人熱情行為進而衍生不當情形，警方日後勤務針對開放扛轎地點將加強安全維護作為，避免衍生糾紛、推擠等情形。

白沙屯媽祖鑾轎進入苑裡市區。（記者張軒哲攝）

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