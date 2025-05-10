培育更多女科學家 「高中女校科學教育巡訪」1600人參與

教育部推動「高中女校科學教育巡訪計畫」，今年前往金門高中舉辦，嘉惠離島學子。（教育部提供）

2025/05/10 11:08

〔記者林曉雲／台北報導〕為激發女學生對科學的興趣，並傳承國內傑出女性科學家堅持科學研究的精神與成就，教育部委由國立台灣師範大學辦理「高中女校科學教育巡訪計畫」，透過開設物理、化學和生物實驗操作課程，指導學生國際數理學科奧林匹亞競賽相關實驗操作，並邀請歷屆台灣女性科學家傑出獎和新秀獎得主、知名女教授前往各校演講，和學生進行面對面對談與交流，113學年度巡訪學校共12校，吸引約1600位學生參與。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，該計畫由台師大與吳健雄學術基金會共同推動，已邁入第11年，今年前往金門高中舉辦，嘉惠離島學子，金門地區高中職包含金門高中與金門農工，活動場次不分性別、年級、科別，開放所有高中職學生自由報名參與。

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黃瀞儀說明，巡訪課程內容豐富，由台師大團隊教授張一知主講「螢光反應動力學」化學實驗課程、教授張永達授課「DNA檢測與鳳螺齒舌」生物實驗課程，及吳健雄基金會執行長林明瑞帶領進行「繩子的摩擦」、「鋁的比熱測定」等物理實驗，北一女中教師黃立雲及林玟娟、台中一中教師凌美璦、中山女中教師曹雅萍則協助指導學生操作，提升學習效果。

此外，計畫特別設計「與女科學家對談」時段，邀請中央研究院生物化學研究所教授陳瑞華、陽明交通大學光電工程學系教授冉曉雯及清華大學生命科學暨醫學院教授王慧菁等，與學生分享其在科研道路上的經歷與心得，鼓勵更多年輕女性勇於投入科學領域。

黃瀞儀表示，教育部將持續推動此計畫，期盼激發女學生對科學的熱忱，並培養更多優秀女性科研人才。

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