鋒面來襲雨炸全台 鄭明典揭「還沒入梅」背後原因

鄭明典說明，從4月底開始，梅雨監測中的鋒面指標和季風指標都曾達到入梅標準，但是兩者時間點沒對上，或是兩者同時達標的時間過短，從雨量紀錄上看，目前尚未入梅。（圖擷自臉書）

2025/05/10 12:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣多變化，今明兩天因梅雨鋒面來襲，預估全台各地都將有降雨。前氣象局長鄭明典發文指出，由於目前西南季風還不會影響台灣，因此目前尚未入梅。

鄭明典今上午在臉書連發3篇文章，討論影響天氣的相關因素及變化。在第一篇文中鄭明典指出，目前鋒面受台灣地形影響，東側走得快，西側稍延後！他也表示「現在北部雷聲隆隆，那是鋒面不穩定加上地形影響產生的對流雨！高雄沿海也有閃電訊號，那是鋒面前不穩定氣流加上地形影響產生的雨勢！」

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在第二篇文中鄭明典則說，台灣夏季風的上游，印度洋赤道區兩側的季風系統正快速增強中，風速已經達到「西南氣流」標準以上！不過，這波季風增強已經趕不上現在影響台灣的鋒面系統，所以西南氣流暫時還不會影響台灣。

鄭明典說明，從4月底開始，梅雨監測中的鋒面指標和季風指標都曾達到入梅標準，但是兩者時間點沒對上，或是兩者同時達標的時間過短，從雨量紀錄上看，目前尚未入梅。針對有網友留言詢問「雨這麼大還沒算入梅喔，所以現在算春雨嗎」，鄭明典也回應，算是「還沒入梅的梅雨」。

在第三篇文中鄭明典則表示，太平洋高壓持續偏強，這似乎是個檔不住的趨勢。他表示近20年越來越明顯，梅雨季前的太平洋高壓偏強，退出南海的時間偏晚。今年雖有機會稍稍提早退出南海，但還不是很明確！

對此網友也留言表示「老師說這個太專業，可以說日常白話一點」。鄭明典則回應「氣候變遷也改變了梅雨的氣候特徵」。

鄭明典指出，目前鋒面受台灣地形影響，東側走得快，西側稍延後！他也表示「現在北部雷聲隆隆，那是鋒面不穩定加上地形影響產生的對流雨！高雄沿海也有閃電訊號，那是鋒面前不穩定氣流加上地形影響產生的雨勢！」（圖擷自臉書）

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