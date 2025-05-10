35到40歲青年不到2成有知心好友 黃昆輝：人際疏離值得重視

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝。（資料照）

2025/05/10 10:58

〔記者林曉雲／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會關注青年健康，今（10）日召開記者會公布「健康台灣青年民意調查」，其中，隨著年齡增長，擁有知心好友的比率下降，18到22歲96.4％，23到28歲62％，29到34歲56.9％，35到40歲竟只有19.6％有知心好友。基金會董事長黃昆輝表示，青年人際疏離孤獨，容易出問題，現代人身體距離很近，但心理距離很遠，教育目標是教育國民有健康生活，青年健康問題需要更受重視。

黃昆輝表示，健康是身體、心理、社會三方面都處在完全平衡健康狀態，基金會民調延伸為6個向度共30題，包括個人發展與情緒管理、人際互動與親密關係、營養保健、運動休閒、健康家庭與社區、疾病預防，受訪青年覺得很重要但做不到，差距非常大，例如過半數青年會因為工作放棄運動休閒，不到3成會維護社區清潔和積極參與社區健康運動。

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黃昆輝也表示，近日社會案件令人心驚，有好朋友為5000元拿刀互砍，夫妻對飲數杯後，先生拿刀殺太太，都顯示情緒管理非常不好，而基金會民調結果也顯示，不到半數能與伴侶健立健康的親密關係，18至40歲有知心好友比率不到6成，過往父母一早帶孩子做健身操，現在人卻忙於工作，教育政策方向很對，執行時卻打好幾折。

基金會民調小組召集郭生玉表示，台灣少子化加高齡化，青年是國家最大資產，基金會民調有效樣本多達14725人，結果具高度參考性，例如18至22歲只有18.2％了解自己個性、能力和興趣，17.9％學會自我情緒管理技巧，15.8％培養運動興趣與習慣，衛福部編列約4億元經費，推動15至45歲有3次免費心理諮商，教育部推動「5年社會情緒中長程計畫」，是歷年來最重視，但呼籲要完善配套措施和重視執行效果，否則易淪為口號的計畫。

民調小組成員馮清皇說明，青年在6大健康指標表現水準均不及70％，以情緒管理（68％）最高，其次為營養保健（66.2％）、人際互動與親密關係（66.1％）疾病預防（64.2％）、運動休閒（59％），健康家庭與社區（53.5％）最不優，改善方法包括增加學生體育課節數。

台師大教育學院前院長晏涵文表示，總統府成立「健康台灣推動委員會」代表對國民健康的重視，健康教育應轉成協助學生「解開人生價值結」的澄清過程。

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