高雄六龜原生山茶超特殊 日人組團取經

日本人池谷直人創辦的「香港茶倶樂部」一行22位茶人專程取經，認識六龜精湛的製茶技術及品牌形塑經驗。（茂管處提供）

2025/05/10 10:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕六龜及桃源區以其得天獨厚的環境及成熟的製茶技術，成為台灣主要的原生山茶產區，其獨特的野香甘醇，吸引日本人池谷直人創辦的「香港茶倶樂部」一行22位茶人專程前來拜訪、取經，認識六龜精湛的製茶技術及品牌形塑經驗，收穫滿滿。

此次考察團由高雄觀光圈會員山茶故事館代表及新發社區發展協會成員陪同走訪，8日至11日深入六龜及桃源進行為期4天3夜的製茶考察交流，同時也走訪茂林國家風景管理處轄內特色景點。

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考察團參訪在地茶園，並實地體驗從採摘、殺菁、揉捻到乾燥等傳統製茶流程，透過親身參與，來訪的日本人對六龜山茶的香氣、製茶技術藝與在地特色留下深刻印象，並表示這次交流行程對於理解台灣茶葉的精緻製程與茶文化底蘊具有重大意義，也認識六龜精湛的製茶技術及品牌形塑經驗。

茂管處長簡慶發表示，結合原生山茶來推展部落觀光，透過茶旅、展覽及市集等方式，協助在地業者拓展市場與提升產品附加價值；此次「香港茶倶樂部」選擇六龜及桃源作為茶文化考察的地點，未來也將持續努力透過產業串聯與深度旅遊，吸引更多國、內外遊客認識六龜山茶的魅力，進一步吸引遊客到訪六龜啜飲一口香茗，帶動地方產業發展。

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