彰化傳統？白沙屯媽祖回鑾經彰化市區 發結緣品民眾與香燈腳互毆

白沙屯媽祖進香回鑾傳出香客毆打事件，打赤膊男在發結緣品，白衣男持令旗相勸不要併排停車，雙方一言不合扭打，白衣男將對方壓制在地。（取自彰化人大小事）

2025/05/10 10:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖進香傳出毆打事件！有民眾今天（10日）在彰化最大的網路社群《彰化人大小事》貼文，有白沙屯香燈腳前天（8日）在彰化市金馬路打架，彰化警分局表示，起因是林男在路邊發放結緣品，黃姓香燈腳路過看到發放者的自小客車併排停車就上前相勸，兩人因而發生口角互毆送醫，兩人暫不提告，警方以社維法裁處。

警方指出，這起毆打事件發生在前天下午，當天白沙屯媽祖進香回鑾來到彰化市，黃姓男子走在媽祖鑾轎之前，手拿著令旗，徒步走在金馬路3段，剛好看到路旁有車輛併排停車，就上前相勸，但與正在發放結緣品的林姓男子一言不合，雙方就打了起來，一路從馬路扭打到人行道，上身打赤膊的林男遭黃男壓倒在地。

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泰和派出所獲報前往當場予以壓制，並將林男與黃男送醫，雙方均無大礙，也暫不提告，警方將以社會秩序維護法進行裁處。

不過，這起毆打事件也讓民眾認為這對媽祖太不敬，好好講就好了，不要動手，因為大家都是因為愛媽祖、追媽祖，不要為了小事就吵架或是打架；但也有人指出，拿著令旗的男子沒有臂章也沒有橘色帽子，嚴格說來也不能算是香燈腳。

但有民眾指出，這難道是彰化的傳統，大甲媽來彰化就打架，白沙屯媽祖來到彰化也傳出毆打事件，如此也會讓彰化被污名化了。

白沙屯媽祖進香回鑾傳出香客毆打事件，打赤膊男在發結緣品，白衣男持令旗相勸不要併排停車，雙方一言不合扭打，白衣男將對方壓制在地。（民眾提供）

白沙屯媽祖進香回鑾傳出香客毆打事件，打赤膊男在發結緣品，白衣男持令旗相勸不要併排停車，雙方一言不合扭打，白衣男將對方壓制在地。（民眾提供）

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