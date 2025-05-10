震撼畫面曝光！「超級火流星」劃破南台灣天空 瞬間亮如白晝

超級火流星劃破南台天空。圖為爆閃畫面。（滿州國小流星監視站提供）

2025/05/10 10:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕昨天深夜11時47分，一顆罕見的超級火流星劃破台灣南部夜空，從屏東到台東，太平洋上空瞬間亮如白晝，驚艷無數晚睡的民眾。屏東縣滿州國小流星監視站完整捕捉這場天文奇觀，畫面相當震撼。

屏東縣天文協會理事長施世治指出，監視站日誌顯示，這是近年來最壯觀的火流星之一，引發民眾熱議，社群平台訊息瘋傳，許多人驚呼：「夜空怎麼亮成這樣？」屏東縣長周春米表示，真的太幸運！昨天晚上臉書剛跟大家介紹屏東的銀河，半夜剛好就有流星現身夜空，感謝屏東的天文夥伴紀錄重要時刻，讓更多人看見屏東星空的奧妙！

請繼續往下閱讀...

據滿州國小流星監視站紀錄，這顆火流星啟始於東方天空，方位角90度，仰角48度，消失於方位角30度，仰角10度，軌跡橫跨60度，劃出耀眼弧光。監視站的東方監視器與星空魚眼鏡頭同步捕捉到這顆火流星的璀璨身影，畫面震撼。

屏東縣天文協會理事長施世治表示，這顆火流星亮度極高，屬於難得一見的「超級火流星」，可能來自某個未知的流星體碎片，其亮度足以讓夜空瞬間明亮如晝。

當晚，台東市區民眾最先目擊這道刺眼亮光，許多人正在家中或街頭，驚訝地望向天空。

屏東市民潘小姐說，「在八八快速道路上行駛，突然一道白光閃過，像是白天一樣，真的嚇了一跳！」消息迅速在群組與社群平台傳開，屏東、台南等地民眾也紛紛表示看到類似景象，甚至有早睡的民眾被親友電話吵醒，詢問「你有沒有看到那道光？」社群貼文如雪片般湧現，有人形容「像電影裡的外星飛船降臨」。

施世治感謝屏東縣政府支持設置滿州流星監視站，讓這次天文奇觀得以完整記錄。他指出，滿州鄉地理位置遠離光害，適合觀測夜空，這次火流星的數據將提供天文學家研究流星體軌跡與來源的寶貴資料。

施世治說，這樣的自然奇觀令人感動，也喚起對宇宙奧秘的好奇。隨著社群討論持續發酵，這顆超級火流星無疑成為2025年南台灣最耀眼的「夜空傳奇」。

超級火流星劃破南台天空。圖為火流星出現。（滿州國小流星監視站提供）

超級火流星劃破南台天空。結尾。（滿州國小流星監視站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法