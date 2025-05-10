媽祖進香穿透人心 謝金河分享拱天宮籖詩：政治人物只能當配角

圖為今上午白沙屯媽祖進香回鑾返抵苗縣，人潮擠爆。（記者蔡政珉攝）

2025/05/10 09:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖10天9夜的進香活動，吸引至少數十萬人參與，財信傳媒董事長謝金河也發文分享，此次拱天宮抽出來的籖詩，並直言「這個籖大家都看懂，很傳神地在表達當前的政治現象」。謝金河也直言，雖然很多宗教寺廟活動都被政治人物綁架，也有政治人物來參與白沙屯媽祖進香，不過他們只能當配角。

謝金河在臉書發文指出，白沙屯媽祖進香活動接近尾聲，這場傳統進香活動，結合了現代化的網路行銷，加上新型態的創意構思，居然形成一股壯濶的力量。單是報名參加香燈腳的人就高達32.9萬人，沿途自動自發參加活動的，有人估計上百萬。近日他也發現，公司員工下班後去當義工的還真不少！

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謝金河指出，白沙屯拱天宮的進香活動，可以追溯到乾隆年間，最早幾十人，幾百人，現在幾十萬人。每年農曆3月23日媽祖生日前後，大甲鎮瀾宮及通霄拱天宮的媽祖進香成了民間盛世。大甲鎮瀾宮到新港奉天宮，白沙屯拱天宮則是到北港朝天宮。

謝金河說明，相對大甲鎮瀾宮是事先規劃，路線固定，白沙屯媽祖則是詢問媽祖來決定。另外鎮瀾宮董事長大家都知道是誰，但白沙屯的董事長、爐主是誰？大家都不知道。

謝金河提到，這次白沙屯媽祖進香活動結合網路行銷，大家可以用APP關注整個活動過程，也可以下載GPS，找到適合自己參加的時間。最厲害的是「粉紅超跑」，這個非常現代化的名字放在媽祖神轎上面，這個轎子上面有拱天宮媽祖，也有隔村來自後龍南港村的山邊媽祖，這個粉紅超跑成為這次進香活動最炫的代名詞。

謝金河也說，這次很多人追著粉紅超跑，即使兩隻腳都起水泡，也都忍痛繼續前行。在香客中，有人po出一個人背包上面寫著：祈求媽祖讓川普正常點！非常有趣，充滿想像空間。

謝金河表示，這次拱天宮抽出來的籖詩上面寫著：「詭計陰謀日益精，神目如電雷霆驚，人有千算天有一算，自作自受最分明」，這個籖大家都看懂，很傳神地在表達當前的政治現象。

謝金河在文末也指出，這場進香活動也傳達了「群龍無首 吉」的精神，這些年很多宗教寺廟活動都被政治人物綁架，這次白沙屯也有政治人物來參與，不過他們只能當配角，粉紅超跑帶著幾十萬人瘋台灣，這場媽祖進香活動真的穿透人心！

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