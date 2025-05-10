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    白沙屯媽祖返抵苗栗苑裡 人潮擠爆「與神同行」

    白沙屯媽祖進香回鑾返抵苗縣，人潮擠爆。（記者蔡政珉攝）

    白沙屯媽祖進香回鑾返抵苗縣，人潮擠爆。（記者蔡政珉攝）

    2025/05/10 09:41

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，預計於明天下午回宮，白沙屯媽祖婆鑾轎今天早上7點28分返抵苗栗縣境內，一抵達台中市與苗栗縣苑裡鎮交界處，不少民眾已經提前接駕，大批人潮擠爆苑裡鎮市區道路，熱鬧非凡，幾乎寸步難行，而苑裡鎮早上8點多開始下毛毛雨，上午9點多雨勢開始變大，仍難掩信眾熱情「與神同行」。

    由於今天適逢假日，民眾也一起出門陪媽祖婆走回程，加上報名人數將近33萬人，大量人龍與車潮湧入苗栗縣境內，在苑裡鎮主要道路中山路南下與北上兩車道皆擠滿人，一年比一年人數多，也讓民眾說，「媽祖魅力真的無法擋」。

    今天除了大批信眾隨行，沿途更可以見到大批信眾設香案期盼媽祖婆賜福，鞭炮聲不絕於耳。更有信眾佈置各式炮仗，甚至出動舞龍隊伍，可見信徒虔誠。

    白沙屯媽祖婆徒步進香，路線一切依憑媽祖婆旨意，昨天晚間駐駕台中市大安區一處餐廳後，今天早上繼續返程，行經台61線西濱快速道路抵達苗栗縣苑裡鎮，預估下午駐駕通灣里慈后宮後明天回宮。

    白沙屯媽祖進香回鑾返抵苗縣，人潮擠爆。（記者蔡政珉攝）

    白沙屯媽祖進香回鑾返抵苗縣，人潮擠爆。（記者蔡政珉攝）

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