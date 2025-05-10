台東深夜太平洋上空閃亮光引議 專家研判火流星

多良站被瞬間照亮有如白晝。（擷取自台東縣府即時影像）

2025/05/10 09:32

〔中央社〕台東縣從南至北逾170公里的太平洋上空昨晚深夜11時許出現亮光，將海面與台東上空照得通亮，驚動民眾詢問發生何事。經台東縣政府詢問專家，研判是火流星。

民眾指出，昨天晚上11時47分台東市區出現一道亮光，驚動晚睡民眾紛紛在群組相告並詢問「發生了什麼事」，早睡民眾也被親友吵醒詢問「看到了嗎」。隨後社群開始轉貼訊息，從台東最南的南田地區到台東市區的體育館、往北到長濱鄉逾170公里的太平洋海面都有民眾回報看到亮光。

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台東縣政府、觀光署東部海岸國家風景區管理處設置在台東沿海的即時影像也都捕捉到瞬間亮光，看到的民眾打電話詢問相關單位為何會有亮光。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天上午接受中央社記者電話訪問表示，情況發生後接到許多民眾詢問電話，有人詢問是否是鏡頭故障，也有人詢問是否有演習。

卜敏正指出，經他詢問專家，這是天文現象，為流星體高速進入大氣層後，因與空氣摩擦產生高溫而燃燒。燃燒時可能出現綠色或其它顏色光芒，屬於自然現象的一種，其顆粒比較大所以亮度遠高於一般流星，俗稱「火流星」。

台東縣太平洋海面曾於110年6、7月間多次出現照亮太平洋海面的火流星。

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