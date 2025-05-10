強化生成式AI教育應用 教育部率團訪美取經

教育部「推動中小學數位學習精進方案專案辦公室」執行秘書郭伯臣，與地方政府代表及專家學者，赴美國加州進行中小學數位學習產官學、多場域的政策與實務交流。（教育部提供）

2025/05/10 09:52

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部近日率團赴美國交流數位學習及生成式AI教育應用推動經驗，美國加州教育廳分享其成立AI工作小組，並研擬將AI素養與媒體素養納入未來課綱與教材評選準則，強化數位基礎建設，包括載具普及、平台整合、網路通訊與教師專業發展，透過CALPADS資料系統分析學生學習歷程，實現數據驅動政策決策與教育公平。教育部表示，將作為後續數位學習推動與生成式AI融入教學創新策略的重要參考，並藉以強化學生面對AI時代所需的關鍵素養與全球競爭力。

教育部「推動中小學數位學習精進方案專案辦公室」執行秘書郭伯臣，與地方政府代表及專家學者，赴美國加州進行中小學數位學習產官學、多場域的政策與實務交流。副執行秘書李政軒說明，此行深入了解加州在數位學習政策與AI教育推動的最新趨勢外，也就AI於中小學教育應用的實務模式進行交流，並觀摩其多元場域推動現況，我國代表團也於多場次交流中分享我國在數位內容、教學支持與生成式AI應用的具體成果與策略規劃，獲得高度關注與正面回饋，展現我國接軌國際數位學習趨勢的企圖心。

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代表團亦前往史丹佛大學，與教育學院院長Dan Schwartz教授交流，探討AI於教育應用的最新發展，雙方也探討高等教育如何支援中小學進行數位轉型，提供台灣未來整合學研與基層教育的重要參考。

此外，代表團拜訪Los Gatos-Saratoga聯合高中學區、Los Altos學區及Fremont Union高中學區期間，學區團隊分享因應AI發展所採取的階段性策略，從關注學生使用AI工具的規範與管理，逐步推動「與AI共生」的理念，發展教師應用策略與學生責任使用原則。

代表團也實地觀摩中小學將科技與AI在課程設計與教學互動的運用，從小學至高中每個學生皆配發載具，透過搭配Google Classroom、Canvas或Schoology等數位學習平台進行教學，促進課堂內外的互動與即時回饋，大部分學校推動高年級學生可將載具帶回家延伸學習，且設有專責技術教師，提供教師軟硬體的操作支援與課堂應用建議。

教育部「推動中小學數位學習精進方案專案辦公室」執行秘書郭伯臣，與地方政府代表及專家學者，赴美國加州進行中小學數位學習產官學、多場域的政策與實務交流。圖為我國代表團與Nueva School資訊技術人員進行交流。（教育部提供）

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