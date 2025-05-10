帶AI走入偏鄉學校 鴻海教育基金會國中AI研習營開放報名

南投北梅國中學生在AI挑戰賽中全力以赴。（鴻海教育基金會提供）

2025/05/10 09:27

〔記者林曉雲／台北報導〕給偏鄉孩子機會，弭平城鄉科技教育差距，鴻海教育基金會「2025偏鄉國中AI研習營」即起開放報名至5月30日，從離島到山區，帶AI走進偏鄉學校，陪伴孩子踏出科技第一步、邁向新世界。

基金會執行長汪用和表示，基金會致力於推動科技教育，自2021年起推動「偏鄉AI扎根計畫」，每年走訪10所偏鄉國中，提供4小時研習課程，帶領學生透過閱讀科普漫畫與實作自走車入門理解AI原理，並特別舉辦驗收成果賽，給孩子們一個表現舞台，再輔導支持有意願的學校進一步成立相關社團，讓學生可以透過社團繼續精進學習與參賽磨練。

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汪用和說，這幾年隨著「偏鄉AI扎根計畫」的推動，越來越多偏鄉學校看見孩子的學習動機被喚醒、眼神開始有光彩自信，人生的選擇也越來越開闊。

教育部列為特偏學校的南投北梅國中，校長朱珮芬表示，一名學生在參加機器人比賽後，滿臉驚喜激動，手抖到寫不出字。這是他第一次，覺得自己也能像都市孩子一樣，拿下冠軍，登上舞台！」 而北梅國中學生林姿妤在上了鴻海教育基金會提供的課程後說，她以為AI只會出現在都市，沒想到也可以接觸到。

南投北梅國中許智揚老師也表示，有個學生國一常不到校上課，幾乎要中輟，把他拉來參加機器人社團後，從一個講話不流利的孩子變成可以上台簡報，從對什麼事物好像都提不起興趣的孩子，變成在乎每一場比賽，現在已蛻變成成熟開朗、可以帶學弟妹學習的學長。

南投北梅國中許碧蕙主任則看到孩子在升學與未來就業方向上的改變，她表示，以前很多孩子只會想到餐飲、美容這些方向，但現在他們覺得自己也可以選擇念電機、資訊類科了，讓他們可以有不一樣的人生選擇了。」

列為偏遠學校的台中大安國中，雖然位處偏鄉，但近年來竟有學生特別跨區前來就讀，教務主任蔡啟棠說，學生家長表達看到學校的一個亮點，就是有機器人的一個社團。南投仁愛國中黃聖家老師也表示，學校成立社團，才發掘出一個學生原來對AI很有天分，以前沒有機會讓他接觸表現。網址：

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