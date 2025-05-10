各界搶救高雄蓮池潭「天空之城樹」 觀光局決保留

「天空之城樹」因樹根裸露，酷似宮崎駿動畫「天空之城」而爆紅。（記者葛祐豪攝）

2025/05/10 09:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕原本配合高雄蓮池潭木棧道拓寬工程，將走入歷史的「天空之城樹」，在各界發起搶救行動後，觀光局決定保留樹根景觀。

蓮池潭的新興景點「天空之城樹」，因樹根裸露酷似宮崎駿動畫「天空之城」的樹木景觀，經日本女學生發文後250萬人點閱爆紅，透過台灣媒體紅回台灣。

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沒想到爆紅才幾個月，高市觀光局因人行道擴寬與湖岸邊坡工程，準備5月12日起，將樹根景觀用土坡蓋住，樹木奇景即將消失。

在生態團體與地方民代的力爭下，觀光局昨（9日）下午召開說明協調會，多位議員都反對用土坡蓋住「天空之城樹」的樹根景觀；森林城市協會理事長莊傑任表達民間版本，建議樹根景觀保留方法，最後觀光局依據現場多數民意，做成決議，將保留天空之城樹根景觀。

莊傑任對此表達肯定，希望高市府好好重視這棵樹木的健康，與棲地生長環境改善。他強調，蓋住樹根景觀的土坡並非必要性工程，既有的人行空間其實已經1.5公尺淨寬，非樹穴區域達到2.5公尺淨寬，法定最小行人空間是0.9公尺，一般建議是1.2公尺以上，人行空間顯然並非是真的不足。

莊傑任說，若要做自行車道，也可以善用過寬的車道寬度，部分與自行車道分享使用，或部分利用簍空木棧道往湖區延伸，但不做土坡蓋住樹根，都是可以的設計方向。

莊傑任也呼籲，老榕樹生長空間目前嚴重不足，為避免樹木健康劣化，重演金城武樹因樹穴太小而倒塌的事件，在不傷害樹根的同時，也應擴大樹根生長空間。

對此，觀光局今天表示，原考量行人安全、不傷害路樹，規劃採屏科大學者建議新設步道往水域面拓寬，並以非接觸式阻隔「填土培厚」工法拓寬整建。因地方及民間團體表達保留「天空之城樹」，昨天再次召開地方說明會。

觀光局對照施工圖說，並於現場實際量測蓮潭道路路寬，說明目前工程規劃評估方案。蓮潭路路寬最狹窄處僅5.2米、行人木棧道1.5米，現況確實經常發生汽機車、腳踏車與行人車爭道之危險。會中，地方里長反對民團縮減既有道路路幅方案，認為此方案汽機車行車動線更狹窄，將增加發生人車意外事故機率。

觀光局指出，廟方代表則建議維持觀光局規劃方案，以兼顧交通安全與結構安全；議員李雅慧、李眉蓁、陳玫娟則要求強烈維持木棧道通行現狀，不另行拓寬行人動線並期望保留「天空之城樹」。因已充分溝通，各方無法達成共識、也無可行的更佳建議方案，觀光局決議尊重地方意見，取消拓寬行人動線，維持現狀。（10:44更新）

高雄蓮池潭木棧道拓寬工程已開始施工。（記者葛祐豪攝）

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