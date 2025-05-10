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    白沙屯媽祖生氣了？信徒搶轎撞飛轎班人員 3分鐘後轎桿斷了

    白沙屯媽祖昨日傍晚行經大甲溪橋時，有信徒為了搶先扛媽祖鑾轎，不僅推擠到轎班人員，不到3分鐘內發生鑾轎的轎桿斷掉情況，網友看了氣炸。（圖擷自YouTube）

    白沙屯媽祖昨日傍晚行經大甲溪橋時，有信徒為了搶先扛媽祖鑾轎，不僅推擠到轎班人員，不到3分鐘內發生鑾轎的轎桿斷掉情況，網友看了氣炸。（圖擷自YouTube）

    2025/05/10 09:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖10天9夜的進香活動進入尾聲，昨日傍晚行經大甲溪橋時，卻有信徒為了搶先扛媽祖鑾轎，不僅推擠到轎班人員，之後還在不到3分鐘內發生鑾轎的轎桿斷掉的情況，網友看了氣炸，紛紛怒批沒水準、太自私。

    昨晚社群陸續有網友發文分享「搶轎事件」，透過相關截取畫面可看到，當時進香隊伍在大甲溪橋上行進間，轎班人員提出要讓隨香的香燈腳體驗扛媽祖鑾轎，有信徒舉手表達意願，不料竟有2名信徒為了搶先卡位，竟從一旁直接奔向轎班人員，甚至還一度將轎班人員撞飛，之後2名男子也得逞。

    就在媽祖鑾轎再次出發才不到3分鐘，在行進間轎桿竟突然從中斷裂，一旁的轎班人員也趕忙衝上前將鑾轎扛住，好讓其他人員可以立刻將備用的轎桿取出進行更換，讓行程又延誤了約2分鐘。

    這段過程引發大批網友批評，紛紛發文質疑「誇張欸…就算有扛到，媽祖也看到了」、「硬要搶轎，媽祖不會保佑你的」、「真的很沒水準欸」、「這樣很危險欸」、「沒水準的人…不該讓他碰媽祖娘娘的轎子」、「該給這位頭籤大哥鼓勵，修養夠，難怪被媽祖親選」、「這人在做什麼，超級無敵不尊重媽祖」。

    有些網友更直言「會攻擊轎班的不會是香燈腳。這一看就是在這附近才加入進香隊伍的。不然不會在這麼前面而且跟轎子跟這麼緊」、「對於剛剛香燈腳推開頭籤後不久斷棍，我倒覺得這是神意」、「之前看到紀錄片是有說，有人扛轎亂講話結果被棍子打了。看直播真的是看到有些人貪婪的一面」。

    白沙屯媽祖昨日傍晚行經大甲溪橋時，有信徒為了搶先扛媽祖鑾轎，不僅推擠到轎班人員，之後還在不到3分鐘內發生鑾轎的轎桿斷掉的情況，讓看到的網友氣炸。（圖擷自YouTube）

    白沙屯媽祖昨日傍晚行經大甲溪橋時，有信徒為了搶先扛媽祖鑾轎，不僅推擠到轎班人員，之後還在不到3分鐘內發生鑾轎的轎桿斷掉的情況，讓看到的網友氣炸。（圖擷自YouTube）

    轎班人員提出要讓隨香的香燈腳體驗扛媽祖鑾轎，有些信徒雖舉手表達意願，但也有2名信徒為了搶先卡位，竟從一旁直接奔向轎班人員，甚至還一度將轎班人員撞飛，之後2名男子也得逞。（圖擷自YouTube）

    轎班人員提出要讓隨香的香燈腳體驗扛媽祖鑾轎，有些信徒雖舉手表達意願，但也有2名信徒為了搶先卡位，竟從一旁直接奔向轎班人員，甚至還一度將轎班人員撞飛，之後2名男子也得逞。（圖擷自YouTube）

    白沙屯媽祖昨日傍晚行經大甲溪橋時，有信徒為了搶先扛媽祖鑾轎，不僅推擠到轎班人員，之後還在不到3分鐘內發生鑾轎的轎桿斷掉的情況，讓看到的網友氣炸。（圖擷自YouTube）

    白沙屯媽祖昨日傍晚行經大甲溪橋時，有信徒為了搶先扛媽祖鑾轎，不僅推擠到轎班人員，之後還在不到3分鐘內發生鑾轎的轎桿斷掉的情況，讓看到的網友氣炸。（圖擷自YouTube）

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