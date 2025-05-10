女童搭特斯拉打翻水遭求償4萬1！運將引眾怒 家長曝結局

高雄女童搭Uber特斯拉Model 3時不慎打翻水，司機要求高額賠償引發討論。示意圖，非當事車輛。（法新社）

2025/05/10 08:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄一名Uber司機本月初開特斯拉載女童，不滿女童的水壺漏水，索賠4萬1000元，還嗆女童家長「舔乾淨」當和解，引發外界批評聲浪；根據家長於社群平台Threads發文，全案昨（9日）晚和解，該司機同意自行負責車體狀況，並因侮辱女童家庭致名譽受損，願賠償3千元。

女童家長本月4日在Threads發文說，小孩本月1日搭Uber從學校到補習班，抵達時發現水壺的水漏出，導致該輛特斯拉Model 3的地毯濕掉，孩子雖然馬上拿抹布擦拭，也向司機道歉，但司機仍先向補習班索賠2萬元，表示如果從家長拿到賠償金，再還給老師。

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女童家長質疑不合理，司機卻態度強硬，留言反嗆:「還是你們夫妻要把水舔乾淨，我們就當作和解了」，強調保養廠都有報價單，加上滯留車廠4、5天的營業損失，總共要索賠4萬1000元。

全案曝光後，引起網友抨擊聲浪，Uber接獲不少投訴，該司機也差點遭肉搜，後來透過Threads發文，表示6日晚上已傳訊向女童父親致歉，「我也希望透過這份聲明，為我的不當言行，再次向女童父母與社會大眾致上最誠摯的道歉」。

全案延燒多日後，昨晚終於落幕。女童家長今天凌晨在Threads貼出最新文章，指司機屢次道歉並提出和解，家長提出4項要求，司機皆同意，並於昨（9日）晚間8點於警察局內和解，並簽下雙方同意和解書。

和解書第一項是司機還款給補習班；第二項是在計程車與特斯拉社團，張貼道歉啟事，並依照司機提議，自行負責車體狀況，日後不再向家長提出討論或賠償。

家長強調，第三項是因近日一連串事件，造成老師、學生與家長的恐慌痛苦，及侮辱女童家庭，致人格權貶抑，名譽受損，他們提出3000元整的賠償金，及捐款財團法人勵馨社會福利事業基金會3000元整並提供收據；第四項是將此份和解之提議內容公告周知，以滿足社會大眾知的權利。

網友則表示「司機沒有實際修車，卻跟補習班要錢，這件事蠻扯的，還好他還錢了，不然要被告詐欺了吧！」、「終於落幕了，希望小朋友的狀態不要被影響太深」。

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