構樹衣、歌謠採集多元豐富 屏大原專班專題策展今開幕

來自屏縣排灣族的闇提雅（右）、陳煜恩（左）探討傳統歌謠。（記者羅欣貞攝）

2025/05/10 08:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕傳遞原住民青年對文化傳承與認同的聲音，國立屏東大學原住民專班學生舉辦專題策展活動，透過傳統構樹皮工藝、傳統酒麴製作、農耕田野記錄、族語歌謠採集、運動員的生命故事、拼板舟文化紀實等作品，呈現原住民青年世代對族群文化的探問與詮釋。

屏大文化發展學士學位學程原住民專班學生，以「回到現在─過去帶給我什麼，我帶給未來什麼？」為題舉辦展覽，11名學生從個人生命經驗出發，共完成6件作品，涵蓋藝術、工藝、田野實踐與社會議題。

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學生林柏軒、潘羿臻、莊芊之呈現傳統構樹皮工藝，設計縫製成服飾、裝置藝術；作品名為「訣縫」的構樹衣設計者林柏軒來自阿美族，他表示，早期就有原住民將構樹衣當日常服穿，此次用台灣原生種構樹為材料，從採集、敲打、到設計、裁縫完成一件構樹衣，花了快一年，也曾到花蓮學習；裙邊取花瓣為概念設計，上衣以蝴蝶為意象，層層推疊，再加上腰帶點缀塑身。

來自屏縣排灣族的闇提雅、陳煜恩以「多樣排灣族文化的交響」為題，透過文化紀實的方式探討傳統歌謠；學生說，在早期的排灣族傳統社會中，族群之間的差異並非依靠現代價值觀進行分類，而是透過服飾上的獨特圖紋與技法、語言中的特殊發音與腔調、祭儀中的禁忌，以及歌謠內涵的獨特歌詞與旋律進行區分，這些都是對排灣族自我領域的深刻宣告；透過此次策展來思考「現在的我們，是否能將自身的獨特之處，轉化為面對未來的力量？」。

屏東大學校長陳永森說，學生在師長與校外業師專業支持下，透過藝術成為與社會對話的媒介，不只是「展示者」，更是「文化的說話者與創造者」。原專班主任郭東雄也表示，由學生策劃的展覽，既是一項教學實踐，也是文化教育的重要行動，學生以創作回望過去，也一步步勾勒出未來的路徑。

這場專題策展，即日起於屏東市勝利星村「VUVU MADE有山手製造」展出至5月15日，今天（10日）上午10點舉行開幕茶會。展期內也規劃兩場文化體驗工作坊，有興趣的民眾可報名。

屏大原專班學生林柏軒完成構樹衣作品。（記者羅欣貞攝）

國立屏東大學文化發展學士學位學程原住民專班學生在屏東勝利星村「VUVU MADE有山手製造」舉辦專題策展。（記者羅欣貞攝）

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