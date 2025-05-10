全國最大規模神明搬「家」！雲林六房媽過爐 數萬人相隨

國定民俗「雲林六房媽過爐」從斗南烏瓦磘紅壇過爐到土庫股過港紅壇，信徒排隊鑽轎腳。（記者黃淑莉攝）

2025/05/10 08:29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林年度宗教盛事「六房媽過爐」今（10）日一早6點從斗南股烏瓦磘紅壇起駕要過爐到土庫股過港紅壇，湧入數萬名信徒隨香，過爐遶境隊伍綿延數公里，場面熱鬧壯觀。

過爐儀式今天清晨3點團拜展開，接著四大將公登轎率先出發、新舊爐主移交、5點半恭請六房媽神尊登轎、中軍班唱班、點起馬炮、護送神轎起駕，預計晚上9點到10點抵達土庫股過港臨時紅壇安座。

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一早4點不到烏瓦磘紅壇陸續有信徒湧入，有不少志工、社團及信徒也準備各式各樣食物、飲料、點心及結緣品與大家結緣，5點45分由雲林縣長張麗善、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠及許宇甄、雲林縣議長黃凱、中華民國六房媽會理事長徐萬成等人點起馬炮，6點吉時到六房媽副駕、正駕的鑾轎依序起駕。

信徒有人徒步、有人騎腳踏車、騎機車或開車隨行，許多六房媽祖信徒開心說，已連續多年隨媽祖鑾駕過爐，另等鑽轎腳的人龍約有1公里，排在前面的信徒表示，早上5點多就來排隊。

「六房媽」是雲林信徒對聖母的尊稱，最大信仰特色是「有神無廟」，即無固定廟宇，由雲林縣斗南鎮、土庫鎮、斗六市、大埤鄉、虎尾鎮等5鄉鎮組成5股34庄輪值供奉，每年農曆4月中旬遷移到下一個輪值股奉祀，遷移儀式即為過爐，媽祖鑾駕在搬遷過程遶境賜福。

「雲林六房媽過爐」每年吸引各陣頭，還有信徒會挑香擔、鮮花、燈籠隨行，來自各地信徒也會徒步、開車隨香，過爐遶境隊伍綿延數公里約有數萬人參與，是全國最大規模、最壯觀的神明搬家，沿途民宅也會擺設香案祈求媽祖保祐，2013年登錄為雲林縣民俗，2017年登錄為國家重要民俗。

國定民俗「雲林六房媽過爐」從斗南烏瓦磘紅壇過爐到土庫股過港紅壇，吸引數萬名信徒隨香。（記者黃淑莉攝）

國定民俗「雲林六房媽過爐」從斗南烏瓦磘紅壇過爐到土庫股過港紅壇，吸引數萬名信徒隨香。（記者黃淑莉攝）

國定民俗「雲林六房媽過爐」從斗南烏瓦磘紅壇過爐到土庫股過港紅壇，吸引數萬名信徒隨香。（記者黃淑莉攝）

國定民俗「雲林六房媽過爐」媽祖鑾駕從斗南烏瓦磘紅壇過爐到土庫股過港紅壇。（記者黃淑莉攝）

國定民俗「雲林六房媽過爐」點起馬炮媽祖鑾駕從斗南烏瓦磘紅壇過爐到土庫股過港紅壇。（記者黃淑莉攝）

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