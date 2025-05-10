網紅發2歲女童UNIQLO大便影片挨轟 韓璟：長大後被知多崩潰

一名網紅在社群媒體上PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。可見爸爸問躲在貨架中的女兒在幹嘛？女兒回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。沒想到爸爸不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶。」（擷取自Threads）

2025/05/10 08:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日網路驚傳，有網紅家長竟讓2歲女兒在連鎖服飾店的貨架中拉屎，後續還將影片PO網，引發外界撻伐。對此網紅部落客韓璟也在社群發文感嘆，真心覺得現在很多父母很可怕，把小孩子當寵物養，還為了流量特別愛把蠢事公開貼上網，她也直言，無法想像若孩子長大後被其他同學知道的話，會有多麼崩潰。

昨日有一名網紅在Threads、IG等社群平台，PO出一段帶家中2歲女童在連鎖服飾店Uniqlo門市貨架中拉屎的影片。影片中這名父親還與躲在貨架中的女兒對話，躲在衣服後方的女兒還露臉回答：「我在大便了」、「大出來很舒服」。這名父親不但不阻止，還表示：「你每次便祕大不出來我都帶你來這裡耶」、「真是神奇！」這番內容引爆網友怒火，紛紛留言撻伐。

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韓璟昨在threads發文指出，「真心覺得現在很多父母很可怕，把小孩子當寵物養，從嬰兒洗澡開始拍，露全身露本名露長相露學校，還為了流量特別愛把蠢事公開貼上網」。

韓璟質疑，網路足跡是很可怕的，你永遠不會知道你現在貼的東西，過幾年之後會不會被你身邊的人發現。她也以自身為例，表示她就曾有過10幾年前高中時寫的文章，出社會後被認出的經驗。

韓璟直言，「我沒有辦法想像我是一個青少年，如果同學把我嬰兒時脫光光的照片在班上傳閱，我會有多麼崩潰」。

韓璟也強調，不是不能記錄生活跟曬小孩，只是素材要慎選。小孩子小時候不懂，但他們會長大，會有自己的社交圈，會需要隱私跟形象。這些家長以為只是單純生活紀錄的圖文影片，都可能成為害他們被嘲笑的素材。

她在文末也直言「連發自己照片都知道要修圖顧形象了，就不能替小孩子想一下嗎？」

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