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    嘉縣興中國小感恩廚媽 電動推車堆高機好省力

    興中國小的電動推車，讓廚媽運送餐點更省力。（興中國小提供）

    興中國小的電動推車，讓廚媽運送餐點更省力。（興中國小提供）

    2025/05/10 08:25

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕母親節將至，為感謝平時為孩子準備餐點的廚媽，嘉義縣民雄鄉興中國小升級廚房及硬體設備，提供「特斯拉」電動推車、堆高機等設備，減輕廚媽搬運大量餐點時的身體負擔，貼心的措施讓三名廚媽很感動。

    興中國小校長楊登閎說，感謝縣府教育處補助廚媽薪資，減輕學校午餐經費，並補助廚房周邊水溝清淤工程經費，讓廚房周邊水域的油垢污水能夠有效排除；而廚媽每天辛苦烹飪與推送沉重餐桶，希望能讓她們更輕鬆，減少肌肉疲勞，因此逐步推動「升級廚房有感，廚媽有感動」計畫，也贈送護腕和護腰給廚媽。

    因應餐桶運送至各棟距樓層來回距離長約1.5公里，且各樓層高度不一，還有長達120公尺的高角度斜坡，校方與廠商合作設計，將原有笨重的餐桶推車重新設計、改裝為電動推力版本，命名為「興中特斯拉餐桶推車」，2台推車具備智慧推進與剎車輔助功能，大幅減少體力消耗。

    學校也添購食材搬取推高機，讓烹飪食材入鍋的搬運效率提高與減少肌肉疲勞，並設計菜桶水平移動器，讓烹飪食材分送餐桶，提高搬運效率，減少傾覆危險；斜坡道路部分，鋪面由磁磚加覆人工草皮，讓送餐路上減少震動、降低車輪打滑風險，提升廚媽勞動環境安全。

    學校全面更新舊有餐湯桶，採購1至3年級新餐桶，家長會長莊耀德號召副會長江冠諺、常委簡仁璋、王銘裕、徐榮燦、李曉莉、張義弘、蔡宜延、陳建志與鄭鎧騰等共同捐贈4至6年級新餐桶，讓全校師生能食在安心。

    日前學校校慶，邀請鄉長林于玲頒發「興中感動服務獎座」給服務滿20年的廚媽吳寶玉，她感動說，服務20年第一次獲頒獎座，家長會和學校幫忙加薪，提供電動推車、推高機，讓她60多歲的身體能夠繼續為孩子的餐點努力。

    吳寶玉廚媽（右3）獲頒服務20週年獎座。（興中國小提供）

    吳寶玉廚媽（右3）獲頒服務20週年獎座。（興中國小提供）

    興中國小校長楊登閎思考如何讓廚媽更省力。（興中國小提供）

    興中國小校長楊登閎思考如何讓廚媽更省力。（興中國小提供）

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