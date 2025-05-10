梅雨鋒面攪局大雨連2天！下週轉晴高溫上看35度

氣象專家指出，週六、日因「梅雨季」第2波鋒面影響，全台降雨機率增高，天氣轉涼，預估各地均有局部大雨或豪雨發生，且須慎防劇烈天氣。（資料照）

2025/05/10 08:13

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日適逢母親節，氣象專家指出，週六、日因「梅雨季」第2波鋒面影響，全台降雨機率增高，天氣轉涼，預估各地均有局部大雨或豪雨發生，且須慎防劇烈天氣。專家也預估，從下週一之後，連續一週皆無「梅雨鋒」侵擾台灣，預估高溫上看35度，不過夜間因輻射冷卻，最低溫將降至17度以下，日夜溫差大。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明2天大氣環境不穩定，各地均有局部大雨或豪雨發生的機率；隨著梅雨鋒面自北往南緩慢移動，降雨熱區也開始往中、南部轉移。梅雨鋒面影響期間，常易伴隨有雷擊、強陣風等劇烈天氣現象肇生；也要留意短延時強降雨的顯著降雨現象。另外因西南風的增強，山區降雨將會最為集中且持續，建議山區活動盡量避免。

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「林老師氣象站」也提到，由於鋒面後的東北風增強，加上降雨蒸發冷卻緣故，中部以北及宜蘭、花蓮地區的氣溫轉涼，評估高溫降至24至27度，晚上低溫可下滑至19至21度；南部及台東地區高溫則在27至30度，早晚低溫在23至25度。至於離外島的澎湖地區溫度在23至26度；金馬地區則分別在22至26及21至24度之間。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天「梅雨季」第2波移動性鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的發生。另外氣溫逐日下降，北台明顯轉涼。

吳德榮表示，下週一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升。下週二、三各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥，最高氣溫約升至35度、紫外線強，要注意防曬。另外夜間因輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫將降至17度以下，日夜溫差大。

吳德榮提到，下週四至下下週一各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。根據最新各國模式模擬皆顯示，從下週一之後，連續一週皆無「梅雨鋒」侵擾台灣。至於第3波大約在5月20日。

「林老師氣象站」發文指出，今、明2天大氣環境不穩定，各地均有局部大雨或豪雨發生的機率；隨著梅雨鋒面自北往南緩慢移動，降雨熱區也開始往中、南部轉移。梅雨鋒面影響期間，常易伴隨有雷擊、強陣風等劇烈天氣現象肇生。（圖擷自臉書）

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