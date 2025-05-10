中市大雅區大楓、上楓里市民活動中心 增建翻新啟用

中市大雅區大楓-上楓里市民活動中心嶄新啟用。（記者張軒哲攝）

2025/05/10 08:16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區大楓、上楓里社區活動中心，興建於民國2009年，原為地上一層樓建物，近年隨著中科園區發展，人口漸增，原空間已不敷使用，為滿足民眾使用需求，市府斥資總經費4448萬元，增建為二層樓市民活動中心，落成啟用。

民政局長吳世瑋今日表示，感謝中央及地方民代協力促成，還有上楓里長鄧兆堂及大楓里長蔡界地多年來積極爭取，共同完成地方心願，提供市民更安全舒適及寬廣的活動場域，原僅一層樓的社區活動中心，已無法滿足社區發展協會與里辦公處的活動需求，感謝立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢及前議員吳顯森積極反映地方心聲，市府積極籌措經費增建，並感謝在地議員蕭隆澤、羅永珍、賴朝國、徐瑄灃、周永鴻及吳建德對預算的支持。

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此次增建串聯兩里活動中心，除一樓空間增加及結構補強外，亦垂直增建二樓，並增設電梯、無障礙設施、逃生通道及機房室等，同時設置挑高玻璃牆面，引進充裕的自然光源，增加空間舒適感，提供民眾更完善的活動空間。

大雅區長林麗蓉表示，活動中心設置各項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾，打造健康友善的活動空間。戶外空間也保留原有廣場及植栽，貼近地方需求充分利用，同時建物外觀也重新上色，與增建樓層融合，打造新舊一體、氣象一新的嶄新外貌提供居民更舒適、優質的休憩空間。此外，為提供更多停車空間，大雅區雅楓（停四）停車場目前也在重建中，感謝市府的支持及地方的爭取，共同帶動地方發展，打造更友善、宜居的幸福城市。

大雅區公所說，活動中心增建後可提供市民活動休憩、地方會議、文化交流、關懷據點及避難收容等多功能使用，未來更可整合兩里資源，持續推展各項社會福利服務，包括開設社區關懷據點及長青學苑，全面帶動社會照護福利的推展，打造多功能活動場域，促進社區全面發展，凝聚居民向心力，滿足地方民眾期待。

中市大雅區大楓-上楓里市民活動中心增建完工啟用。（記者張軒哲攝）

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