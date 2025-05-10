週末雨神來襲！母親節各地防劇烈天氣

今天受鋒面影響，天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，各地有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水，行車用路請注意安全。（資料照）

2025/05/10 06:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（10日）鋒面影響，天氣不穩定，容易出現短延時強降雨，各地有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時容易伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水，行車用路請注意安全。

由於東北風增強加下雨，中部以北及宜蘭、花蓮天氣轉涼，氣溫逐漸下降，白天高溫約24至26度，到了晚上會降到19至21度，而南部及東南部白天高溫27至29度，晚上氣溫則約24度，和清晨相比也會涼一些，晚歸的話不妨可以添加衣物。

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離島天氣方面，澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，澎湖23至27度，金門21至26度，馬祖21至24度。

氣象署提醒，東北風增強，今晚起桃園至雲林、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多留意。此外，接下來幾天在鋒面影響期間，易有局部強對流發展，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象發生，不過其影響範圍、時間不確定性高，須隨時留意最新氣象資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過，環境風場為西南風轉東北風，受降雨洗除影響，空品多為普通等級；雲嘉南、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；離島地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日鋒面通過，天氣不穩定，各地仍有局部大雨或豪雨發生的機率，隨著鋒面往南移動，降雨熱區也逐漸往中、南台灣轉移，鋒面影響期間容易有旺盛對流發展，並且伴隨雷擊及強陣風；氣溫方面，中部以北及宜蘭、花蓮天氣整天偏涼，其他地區早晚亦涼。

下週一清晨各地仍偏涼，白天氣溫稍回升；鋒面位於巴士海峽，水氣仍影響南台灣，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，花蓮地區及中部山區仍有水氣殘留造成的降雨，整體中部以北及宜蘭、花蓮逐漸轉為多雲到晴的天氣，午後北部山區有零星短暫陣雨。

下週二環境逐漸轉為東南風，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下週三水氣略增，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週四、五水氣逐漸增多，環境轉為偏南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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