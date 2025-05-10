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    殞石？探測器？「夜空爆光一閃」畫面曝光 各地網友熱議

    有「最美車站」之稱的多良站被瞬間照亮有如白晝。（擷取自台東縣府即時影像）

    有「最美車站」之稱的多良站被瞬間照亮有如白晝。（擷取自台東縣府即時影像）

    2025/05/10 06:15

    〔記者劉人瑋／台東報導〕昨晚11時47分，花東地區夜空忽然一閃爆亮，從花蓮、台東到屏東、高雄、宜蘭都傳出有民眾目擊這驚天一閃，閃光高度十分高，但亮度驚人，民眾猜測是閃電、隕石撞地球甚至是「阿共火箭射來了」，行車紀錄器與多處風景區監視器也同步拍下這驚人瞬間。

    不只許多網友回傳行車紀錄器拍下的一閃，從各地風景區即時影像也能看到，甚至宜蘭太平山的即時影像也有飛行爆閃軌跡，阿里山二延平步道以及台東的三仙台、南迴即時影像皆能看見，一時間，各地臉書社團多有網友留言猜測「人造隕石」、「隕石」或是「火箭」。

    但近來傳出舊蘇聯時代的探測器「金星9A號」（又稱「宇宙482號」）將回歸地球，因此也有人懷疑，閃光就是探測器在大氣層中高速飛行造成。

    據《生活科學》（LiveScience）網站報導，蘇聯太空探測器「金星9A號」1972年3月31日升空，原定登陸金星卻因速度不足而失敗，探測器還分裂成4大塊碎片，2塊在升空後幾天後墜回地球，並落在紐西蘭南部幸未造成傷亡，剩下2塊碎片在漂浮53年後，預計在5月10日前後墜回地球，有科學家計算可能落下的地點在北緯52度和南緯52度之間的任何位置，而台灣也在其內。

    再者，由於當初設計可承受金星極端高壓及高溫環境，其重量高達1091磅（約495公斤）、直徑約1公尺左右的登陸艙恐有殘存碎片撞擊地表可能，耐熱性極高，不似流星或一般大空垃圾在大氣層中燒盡，這也使人擔心碎片墜毀於地表釀災，但有科學家分析，掉落海中可能性較大。

    太平山上甚至可以明顯看到閃光移動軌跡。（擷取自國家森林遊樂區即時影像）

    太平山上甚至可以明顯看到閃光移動軌跡。（擷取自國家森林遊樂區即時影像）

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