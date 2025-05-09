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    夜宿中壢馬祖新村童樂！童軍搭帳篷、闖關體驗眷村 25名額報名開搶

    連六年奪得全國績優的桃園市立中山國小童軍團，擺出童軍創始人貝登堡動作。（記者黃政嘉攝）

    連六年奪得全國績優的桃園市立中山國小童軍團，擺出童軍創始人貝登堡動作。（記者黃政嘉攝）

    2025/05/09 23:48

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市馬祖新村眷村文創園區5月17、18日首度推出兩天一夜「夜宿馬村」體驗營，邀國小四到六年級學生，與連6年奪得全國績優的桃園市立中山國小童軍團一同學習摩斯密碼、帳篷搭建等童軍體驗，夜宿馬村眷舍，限量25個名額，報名要快。

    馬祖新村眷村文創園區今天起到23日推出年度系列活動「眷眷走馬村 歲歲憶童遊」，今年以「童軍」為主軸。中山國小童軍團今天在活動記者會大跳童軍旗舞，動作俐落整齊，展現團隊合作精神。

    中山國小學務主任呂宜純說，在馬村眷村文創園區進行童軍活動很有意義，小朋友可以接觸到台灣歷史文化、前人篳路藍縷的辛苦，在眷村中體驗這樣的生活，童軍精神「不怕困難、勇敢、服務」，且講究做中學。

    副市長蘇俊賓致詞提到，小時候曾對童軍活動充滿嚮往，不過太搶手，沒有機會。童軍不僅培養正向與勇敢的特質，也提倡樂於助人的精神，這些特質與眷村濃厚的人情味完美契合，在眷村氛圍中找到共鳴。

    馬村眷村文創園區平日週三到週五還有生態、繪本、美食三大主題走讀園區活動，專人帶領探索園區生態故事、眷村繪本與園區職人村美食。

    週末限定的「戰車DIY工作坊」，以及假日市集中的「智仁勇闖關活動」，過關可獲馬村限定童軍徽章。

    活動期間，也可自由參加「實境闖關遊戲」，完成5個數位集章，可換限量NFT及馬祖新村造型手機架。詳細活動資訊可上馬祖新村眷村文創園區臉書查詢。

    桃園市馬祖新村眷村文創園區今天起至23日推出年度系列活動「眷眷走馬村 歲歲憶童遊」。（記者黃政嘉攝）

    桃園市馬祖新村眷村文創園區今天起至23日推出年度系列活動「眷眷走馬村 歲歲憶童遊」。（記者黃政嘉攝）

    桃園市立中山國小童軍團今天在活動記者會上大跳童軍旗舞，動作俐落、齊一，展現團隊合作精神。（記者黃政嘉攝）

    桃園市立中山國小童軍團今天在活動記者會上大跳童軍旗舞，動作俐落、齊一，展現團隊合作精神。（記者黃政嘉攝）

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