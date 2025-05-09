學生機警檢舉「狼師」偷拍 黃偉哲嘉勉肯定

台南某國小教師疑偷拍學生，學生見狀勇於檢舉，市長黃偉哲今日接見學生並嘉勉。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/09 23:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕上月南市某國小發生疑似「師對生」校園偷拍性別事件，幸有2位學生敏察異狀，主動告知家長及通報警方，學校也同步啟動校園性別事件處理機制，立即停聘疑似行為人，避免危害擴大。市長黃偉哲今（9日）特別接見學生，肯定展現性別平等意識，勇於守護身體自主權與校園安全。

黃偉哲表示，兩位同學在此事件中充分展現機敏與正義，主動向家人反映，以避免有更多人受到傷害，同學的勇氣及表現值得讚美與學習。對學校在此事件中，能確實依循市府對性平事件零容忍政策，採取應有的作為，並配合檢警在第一時間保全證據，並進行偵查，也給予肯定。

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黃偉哲表示，針對近期社會上發生的不幸事件，例如愷愷受虐死亡，如果第一時間有覺察到的人能及時舉發、不鄉愿，可避免不幸事件的發生。因此對見義勇為同學的表現，要特別表示嘉許，也期待學校能持續努力，建立一個能為受害者發聲的文化。

教育局表示，學生發現教師有可疑行為時，在家長陪同下報案，校方獲報後也立即進行校安通報，迅速啟動校園性別事件處理機制，由外聘具專業人才庫委員組成調查小組進行調查；同時學校已提供必要的心理支持與安全協助，協助受影響學生恢復正常學習，避免二度傷害。目前涉案教師已暫停聘任，並接受司法及性平調查中。

教育局強調，對於任何涉及對學生身體與人格不尊重的行為，依法嚴懲絕不寬貸；將持續強化學校性別平等教育、協助學生認識身體界線、建立健康人際互動，並提升師生與家長對校園性別事件的敏感度與通報意識，及強化校園內防偷拍與性騷擾預防機制，杜絕加害者心存僥倖。

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